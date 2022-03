Wiener Parkpickerl in Kraft

In Wien gilt jetzt eine flächendeckende Kurzparkzone, in der man nur als Hauptwohnsitzer samt Parkpickerl seinen Pkw parken darf. Das stellt auch für NÖ eine Herausforderung dar, konkret sind rund 20.000 Auto-Pendlerinnen und -Pendler von der Ausweitung des Parkpickerls direkt betroffen.

Das Land NÖ hat deshalb Maßnahmen getroffen, um Folgen des Parkpickerls abzufedern. Mit Broschüren und der Website wienpendeln.at soll vor allem Bewusstsein für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel geschaffen werden. Man sehe, dass sich die Betroffenen bereits umfassend mit der Thematik befassen. Die Website verzeichne am Tag bis zu 300 Besucher, heißt es aus dem Büro von Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Zudem wird das Angebot an Park& Ride-Anlagen auf insgesamt 45.000 Pkw- und 25.500 Zweirad-Stellplätze bis 2024 ausgeweitet. Auch das Bus- und Bahnangebot sowie die Parkkontingente des Landes NÖ in Wien werden erweitert. Dazu kommen regionale Maßnahmen in den Wiener Umlandgemeinden.

Die Mobilität der Menschen endet nicht an der Wiener Stadtgrenze ÖAMTC-Jurist Matthias Nagler

ÖAMTC-Jurist Matthias Nagler betont: „Wien muss akzeptieren, dass die Mobilität der Menschen nicht an der Stadtgrenze endet, sondern man Teil eines großen Ballungsraumes mit entsprechenden funktionalen Verflechtungen ist. In NÖ stehen derzeit knapp über 40.000 Stellplätze zur Verfügung – im Gegensatz zu Wien werden diese wenigstens kontinuierlich ausgebaut.“

Die Pendlerinnen und Pendler sollen verstärkt auf Öffis umsteigen, heißt es – das ärgert Matthias Nagler: „Leichter gesagt als getan! Viele Menschen wären bereit, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, finden aber keine adäquaten und attraktiven Verbindungen vor.“

Und: „Achtung! In Wien lauern einige Gefahren auf die Autofahrer. So gibt es eine Beschilderung der Kurzparkzone nur an den Stadteinfahrten, Parkscheine müssen im Voraus besorgt werden. Tipp: Handyparken! Das heißt: Bezahlen der Parkgebühr über das Handy.“