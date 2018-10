Sanierungsarbeiten auf Mariazellerbahn: Streckensperre .

Auf der Mariazellerbahn starten am 29. Oktober Bau- und Instandhaltungsarbeiten. Bis 28. November ist die gesamte Strecke von St. Pölten bis Mariazell gesperrt, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet, hieß es in einer Aussendung des Betreibers am Samstag.