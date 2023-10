Bergurlaub statt Partywoche: Auf Maturareise nach NÖ

Eine Woche in einem All-Inclusive-Resort am Strand mit themenbezogenen Poolpartys und hunderten Jugendlichen. Diese Art von Maturareise hat sich in den letzten Jahren bei Österreichs Maturantinnen und Maturanten eingebürgert. Für Jugendliche, die andere Vorstellungen von einer Abschlussreise haben, gibt es im Juni 2024 erstmals die Chance auf Maturareise im eigenen Land zu fahren. Unternehmer Andreas Padelek veranstaltet gemeinsam mit Geschäftspartner Michael Nendwich erstmals „ÖsterX“ im Sporthotel Semmering. Dabei haben 150 Jugendliche Platz, um gemeinsam fünf Nächte in Niederösterreich zu verbringen und ihre Matura zu feiern. Die ersten Anmeldungen seien bereits eingetroffen, so Padelek.

„Eines unserer Mottos lautet,Party als Programmpunkt und nicht als Programm'. Das Feiern wird also natürlich nicht zu kurz kommen, aber bei Weitem nicht der einzige Programmpunkt sein“, so Padelek. Auf die Teilnehmenden wartet etwa das umfangreiche Sport- und Wellnessangebot im Sporthotel Semmering, gemeinsame Abendaktivitäten, wie Grillen am Berg oder Cocktails auf der Terrasse, oder auch Ausflüge in die Region. Auch das Motto „Rundum verpflegt statt all-inclusive“ wird vom Veranstalterteam großgeschrieben. „Es wird nicht den ganzen Tag über ein gefülltes Buffet zur Verfügung stehen. Wenn man Hunger hat, kann man sich immer etwas bestellen und kann so Lebensmittelverschwendung vermeiden“, erklärt Padelek.

Die Jugendlichen werden von Montag bis Samstag im Sporthotel Semmering übernachten und alle Inklusivleistungen nutzen können. Foto: Maturareise in Österreich

Der Preis für die sechstägige Reise werde die 1.000 Euro-Grenze nicht überschreiten. Die beliebte Maturareise Summersplash kostet für sieben Nächte inkl. Flug rund 1.400 Euro. Der Anbieter XJam verlangt rund 1.000 Euro für eine Woche inkl. Busanreise. Das Veranstalterteam möchte die Wertschöpfung im eigenen Land behalten und eine nachhaltige Maturareise anbieten. Auch der Österreichbezug und der Fokus auf die Zukunft der jungen Menschen ist Teil der Maturareise. Zwei- bis dreimal pro Woche wird es den sogenannten „Themenblock Zukunft“ geben. Dort stellen sich Universitäten, Fachhochschulen, aber auch Fahrschulen und Versicherungen vor, um den Jugendlichen Möglichkeiten für ihre berufliche und persönliche Zukunft aufzuzeigen. Im Kinosaal werden jeden Abend österreichische Filme beziehungsweise Filme mit Österreichbezug gezeigt.

Nachhaltigkeit, Sicherheit und Regionalität werden für junge Menschen immer wichtiger

Veranstalter Andreas Padelek und sein Team gehen davon aus, dass es eine Zielgruppe für Maturareisen in Österreich gibt. Gespräche mit Schüler- und auch Elternvertreterinnen und -vertretern haben gezeigt, dass Faktoren wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Regionalität für junge Menschen immer wichtiger werden.

Der Touristiker habe das Konzept für eine Maturareise in Österreich bereits im Jahr 2017 geschrieben. Damals sei das Interesse für eine Veranstaltung wie diese noch nicht so groß gewesen. Im Jahr 2020, nach einem Aufruf für Konzepte für die Ötscherregion, hat es Padelek wieder versucht. Er lernte Michael Nendwich kennen, der eine Schischule am Ötscher besitzt. Da die beiden Veranstalter am Ötscher allerdings kein passendes Hotel gefunden haben, wurde weiter nach geeigneten Locations gesucht. „Wir haben damals viele Hotels durchtelefoniert, bis es dann mit dem Sporthotel Semmering geklappt hat“, erzählt Padelek.

Andreas Padelek und Michael Nendwich veranstalten gemeinsam die erste Maturareise in Österreich. Foto: AP

In Zukunft soll das Angebot für Maturareisen in Österreich noch weiter ausgebaut werden. „Wir würden nächstes Jahr gerne ein zweites oder auch ein drittes Hotel in Niederösterreich dazunehmen. Ab 2026 planen wir, das Angebot beispielsweise auch auf einen See in Salzburg oder Kärnten auszuweiten“, erzählt der Veranstalter. In ein paar Jahren solle die Maturareise in Österreich genauso selbstverständlich sein wie aktuell eine Maturareise im Ausland.