Herbstlohnrunde Ab Montag: Metaller ringen um neuen Kollektivvertrag

Lesezeit: 4 Min NR NÖN Redaktion

Kommenden Montag (19.9.) startet die Herbstlohnrunde mit den Kollektivertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie (MTI) - mit Forderungsübergabe und anschließenden Wirtschaftsgesprächen. Foto: APA

M it seiner 2.000 Euro Mindestlohn-Forderung eröffnete ÖGB-Präsident Katzian in der Vorwoche den Reigen der anstehenden KV-Verhandlungen, die am Montag mit den Metallern "unter schwierigen Vorzeichen" starten. Während sich die GPA die durchschnittliche Jahresinflation plus "gerechten Anteil" an der Jahresproduktion wünscht, warnt die Industriellenvereinigung, dass die Energiepreise am "wirtschaftlichen Überleben heimischer Unternehmen rütteln".