Abfall als Rohstoff: NÖ setzt auf Kreislauf-Wirtschaft

„Pandemie und Ukraine-Krieg führen uns vor Augen, dass Rohstoffe nicht grenzenlos vorhanden sind. Viele davon müssen importiert werden, schädigen durch Abbau und Transport aber Umwelt und Klima", sagt Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf. Ein Ausweg liege im Kreislauf: Vermeintlicher Abfall sei ein Wertstoff, der mehrere Leben haben kann. Indem daraus entweder wertvolle Rohstoffe recycelt werden oder als Brennstoff Wärme und Elektrizität erzeugt wird.

40-Millionen-Investition in Wertstoff-Sammelzentren

Deswegen arbeiten die Umweltverbände und die Wirtschaft ab sofort verstärkt zusammen, um gemeinsam die Rohstoffknappheit zu bewältigen und die Energiewende zu beschleunigen: In den nächsten Jahren werden 40 Mio. Euro in 25 Wertstoffzentren investiert, eine gemeinsame Kreislaufwirtschafts-Strategie wird erarbeitet und die Beratung für die einzelnen Betriebe wird verstärkt.

Plattform für Green Transformation & Bioökonomie

„Gemeinsam wollen wir Niederösterreich zum Zentrum der Kreislaufwirtschaft in Österreich machen“, ergänzt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Dazu wurde bereits im Vorjahr die ecoplus Plattform für Green Transformation & Bioökonomie geschaffen. Dieser Plattform wurde nun seitens vom Bund die Projektverantwortung für den nationalen Bioökonomie-Cluster übertragen. Die Plattform ist aktuell mit 500 Betrieben in Niederösterreich im Austausch. Für die Kreislaufwirtschaft "brauchen die Betriebe qualifizierte Arbeitskräfte und entsprechendes Know-how", sagt Danninger, "deshalb starten wir ab Herbst eine Qualifizierungsoffensive. Gemeinsam mit dem WIFI NÖ werden Mitarbeitende zu Ressourcenbeauftragten ausgebildet und Geschäftsführende von kleineren und mittleren Betrieben erarbeiten Strategien, um ihr Unternehmen innerhalb von sechs Monaten klimaneutral aufzustellen.“

Geförderte Beratung durch die Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich bietet für Unternehmen geförderte Beratung im Rahmen des Ökomanagements an. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Die Wirtschaftskammer bietet jetzt schon im Rahmen der ökologischen Betriebsberatung geförderte Beratung für Unternehmen an und wird das Angebot ab kommenden Jahr verstärkt auf die Kreislaufwirtschaft legen.“

Kooperationsprojekt: Abfall trifft Wirtschaft

Als eines der ersten Projekte der ecoplus Plattform für Green Transformation und Bioökonomie wurde im Vorjahr der niederösterreichische Kreislaufwirtschaftsdialog „Abfall trifft Wirtschaft“ gemeinsam mit der RU3 und den NÖ Umweltverbänden ins Leben gerufen. Es ist österreichweit die erste Zusammenarbeit von Umwelt- und Wirtschaftsressort auf diesem Gebiet.

Roman Stachelberger, Vize-Präsident der NÖ Umweltverbände: „Im Restmüll ist aktuell noch ein hohes Potential an Wertstoffen für die Kreislaufwirtschaft vorhanden. Als NÖ Umweltverbände werden wir laufend Bewusstseinsbildung für den Wert von richtiger Mülltrennung und recycelten Wertstoffen betreiben.“

Die Vorstellung dieser Kreislaufwirtschafts-Pläne fand bei der Fritz-Egger-GmbH in Unterradlberg statt, einem der größten holzverarbeitenden Betriebe in NÖ und auch einem Vorzeigebetrieb im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Martin Wurzl, Werksleitung Technik & Produktion: „Wir bei Egger leben tagtäglich die Kreislaufwirtschaft. Wir schaffen bereits jetzt einen durchschnittlichen Einsatz von bis zu 40 Prozent Altholzanteil in unseren Produkten. Das entspricht 240.000 Tonnen Altholz.“

Plattform für Green Transformation als Info-Drehscheibe

Die Plattform für Green Transformation und Bioökonomie wird von ecoplus umgesetzt. „Im Bereich der Cluster und Technopole verfügen wir über große Erfahrung im erfolgreichen Aufbau von Netzwerken und in der Projektarbeit im Forschungsbereich. Um konkrete Kooperationsprojekte voranzutreiben, forciert unsere Plattform unter anderem den Dialog zwischen Umweltverbänden, Land NÖ und Wirtschaftsbetrieben. Wesentliches Ziel ist es, als Informationsdrehscheibe und Motor der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu fungieren“, sagt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.