Die Tourismusmesse ITB in Berlin, die Buchmesse Leipzig, die Handwerksmesse in München und die ProWein in Düsseldorf teilen heuer ein gemeinsames Schicksal: Sie können aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus nicht wie geplant stattfinden. Die ProWein wurde Ende der Vorwoche nun offiziell um ein Jahr auf den regulären Märztermin des kommenden Jahres verschoben.

Für die heimischen Winzer ist die Absage der Messe doppelt bitter: Nach einer geringeren Ernte im Vorjahr als 2018 (siehe unten) hätten jetzt 331 österreichischen Winzer an der ProWein teilgenommen – die Hälfte davon aus NÖ. Und auch wenn sich der mittelbare Schaden in Grenzen hält – immerhin werden die Standgebühren ins nächste Jahr weiterverrechnet –, so trauern die Winzer der ProWein, die von 15. bis 17 März angesetzt gewesen wäre, doch ziemlich nach. Immerhin haben sie hier Gelegenheit, ihre neuesten Weine zu präsentieren, Verträge abzuschließen, Kundenkontakte zu pflegen und neue zu schließen.

Dass die ProWein heuer nicht stattfindet, bedeutet für die betroffenen Winzer massiven Mehraufwand. Nicht nur, dass sie sich jetzt um Stornierung von Flügen und Nächtigungen kümmern müssen. Sie müssen ihre Weine ja trotzdem unter die Handelspartner bringen.

„Zum Glück gibt es DPD“

Heidi Fischer, Geschäftsführerin des Weinguts Pfaffl aus Stetten (Bezirk Korneuburg): „Wir treffen auf der ProWein jedes Jahr Handelspartner aus fast allen 40 Ländern, in die wir exportieren.“ Diese Kontakte mit separaten Reisen zu den Handelspartnern zu kompensieren sei kaum möglich, und: „Viele Handelspartner lassen aktuell auch gar keine direkten Lieferantenbesuche zu“ – ebenfalls wegen des Coronavirus.

Friedrich Wimmer, Marketingleiter bei Lenz Moser (Rohrendorf bei Krems), sieht die Sache relativ gelassen. „Zum Glück gibt es DPD“, sagt er. Man treffe zwar ebenfalls rund 85 Prozent der Kunden auf der ProWein, jetzt würden aber die Muster der neuen Weinsorten per Paket verschickt. Er verweist darauf, dass nicht nur die ProWein heuer nicht stattfindet, sondern auch die Vinitaly, Italiens große Weinmesse, vorläufig auf Juni verschoben wurde. „Wenn alle Stricke reißen, werden wir im Sommer verstärkt in unsere Reisetätigkeiten investieren.“ Umsatzeinbußen erwartet Wimmer durch den Ausfall der ProWein aber nicht.

Ludwig Holzer, Geschäftsführer der Winzer Krems, tut es vor allem um das direkte Feedback der Kunden beim Verkosten auf der ProWein leid. „Wir verschicken auch Muster, das ist aber nicht dasselbe.“ Eventuell würden auch die Winzer Krems im Sommer mehr reisen, so Holzer.

Das Verkosten des aktuellen Jahrgangs sei ohne die ProWein natürlich ein „massiver Aufwand“, bestätigt auch Winzer Rudolf Rabl aus Langenlois. Neben dem Versenden von Mustern versucht er seine Kunden vom Besuch der Vie Vinum in Wien im Juni zu überzeugen.

Übrigens: In NÖ haben am vergangenen Wochenende – wie geplant – die Ab-Hof-Messe in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und die Austrian Boat Show in Tulln stattgefunden.