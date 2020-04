Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit in Österreich. Die derzeit fallenden Rindfleisch-Preise setzen die heimischen Landwirte jetzt aber unter Druck. Um dem dramatischen Preisverfall entgegenzuwirken, unterstützt Spar die Landwirtschaft mit unverändert fairen Einkaufspreisen für die nächsten schwierigen Wochen.

Schulterschluss für die heimische Landwirtschaft

„Jetzt zeigt sich, wie wichtig der Schulterschluss zwischen Erzeugergemeinschaften und dem Handel ist. So können die österreichischen Rinderbauern unterstützt werden, damit zumindest ein Teil der Ware nicht weiter einem zu starken Preisverfall ausgesetzt ist“, meint DI Werner Habermann, Geschäftsführer der ARGE Rind. Helmut Gattringer TANN-Betriebsleiter in St. Pölten: „Seit 25 Jahren setzt TANN auf 100% heimisches, vorwiegend niederösterreichisches Qualitätsrindfleisch. Wir stehen zu dieser Partnerschaft und finden daher auch auf kurzem Wege unterstützende Lösungsansätze!“

SPAR Rinderbauer Robert Stöckler.

GRATIS Kochbuch

Als kleines Zuckerl für den Rindfleisch-Einkauf bei Spar, gibt’s ab Donnerstag 16. April ein Rindfleisch-Kochbuch gratis - aber nur solange der Vorrat reicht. Vielleicht sind ja neue, spannende Rezepte für Hobby-Köche und Rindfleisch-Liebhaberinnen dabei!

#zusammenschaffenwirdas

Familie Reitbauer und das Team vom Restaurant „Steirereck“ kochen in Wien für rund 1.000 Helfer. Die Niederösterreichische Landwirtschaft, TANN und Spar unterstützen dieses Projekt und lieferten letzte Woche 1.000kg Rinder- und Schweinefleisch aus Niederösterreich – natürlich AMA-geprüft.

Spar für Niederösterreich

Lebensmittel aus Niederösterreich haben bei uns Vorrang. Betriebe aus der Region beliefern uns seit Generationen in einer fairen Partnerschaft. Mit dem Verkauf von Qualitäts-Produkten aus Niederösterreich unterstützt Spar heimische Betriebe und hilft wertvolle Arbeitsplätze in allen Regionen des Landes zu sichern. Naheliegend, dass wir in Niederösterreich zusammenhalten. #sparfuerniederoesterreich