Kürbisernte: „Erträge liegen weit unter dem Durchschnitt der letzten J

17.820 Hektar Kürbis wurden heuer auf Niederösterreichs Feldern angebaut. Davon fällt ein Großteil, genauer gesagt fast 17.000 Hektar, auf Ölkürbisse zurück. Auf der restlichen Anbaufläche, also auf rund 1.000 Hektar, wurden Speise- und Zierkürbisse gesät.

Anton Brandstetter ist Saatgut- und Sortenberater in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LKNÖ) und weiß, wie es um die diesjährige Kürbisernte steht. Anfang September habe man in den wärmeren Regionen des Landes, etwa im Weinviertel, mit der Ernte begonnen. In kühleren Gegenden, wie dem Waldviertel, sei der Startschuss der heurigen Ernte noch nicht lange her. Obwohl sich Niederösterreichs Kürbisbauern derzeit noch mitten in der Erntezeit befinden, gehen Viele von einem im Vergleich zu den Vorjahren mageren Ertrag aus, erklärt Brandstetter.

Durchschnittsertrag sinkt bei Ölkürbissen um bis zu 200 Kilogramm pro Hektar

Schuld an der wenig erfreulichen Ernteprognose seien in erster Linie die Wetterbedingungen der letzten Monate. Der kalte und nasse Frühling habe bereits eine schlechte Ausgangsposition für die Pflanzen geschaffen. „Der Kürbis liebt die Wärme und durch das kalte Wetter im Frühling sind viele Samen nicht einmal zu einer Pflanze geworden“, erklärt Brandstetter. Im Sommer habe sich der Negativtrend dann vor allem in den trockenen Gebieten des Landes fortgesetzt. Viele Pflanzen haben unter Trockenheit gelitten und konnten sich deshalb nicht so gut entwickeln wie in den Vorjahren. „Man kann davon ausgehen, dass die Kürbiserträge heuer weit unter dem Durchschnitt der Vorjahre liegen werden“, fasst Brandstetter die Situation zusammen.

Anton Brandstetter ist Saatgut- und Sortenberater in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Foto: www.photonews.at / Anna Rauchenberger

Bei den Ölkürbissen liegt der Durchschnittsertrag der letzten beiden Jahren bei rund 680 Kilogramm pro Hektar. Heuer geht Brandstetter von einem 100 bis 200 Kilogramm niedrigeren Durchschnittsertrag, also von rund 500 Kilogramm pro Hektar, aus. „Es wird heuer auch Landwirte geben, die 800 Kilogramm pro Hektar ernten und jene, die nur 100 Kilogramm pro Hektar ernten. Die Streuung ist sehr groß, aber der Gesamtschnitt wird im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich niedriger sein“, sagt der Saatgut-Experte.

Dass es in der Landwirtschaft bessere und schlechtere Jahre gibt, was die Erträge betrifft, sei keine Überraschung. „Man ist als Landwirt einfach vom Wetter abhängig“, betont Brandstetter. Heuer sei die Stimmung im Ackerbau generell schlechter, weiß der LKNÖ-Berater. Auch der Anbau von Mais, Sojabohne, oder Kartoffeln habe heuer nicht so gute Erträge gebracht wie in anderen Jahren.

Ölkürbisse: Weniger Ertrag, aber vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Obwohl die Anbaufläche von Speise- und Zierkürbissen in Niederösterreich nur einen Bruchteil der gesamten Kürbis-Anbaufläche ausmacht, sei der Ertrag bei diesen Sorten wesentlich höher als bei den Ölkürbissen. „Auf einem Hektar kann man 50 bis 100 Tonnen Speisekürbis ernten, während man bei Ölkürbissen auf der gleichen Fläche mit ein paar hundert Kilogramm Ertrag rechnen kann“, erklärt Brandstetter. Warum die Erträge so unterschiedlich sind, sei einfach erklärt. „Beim Speisekürbis wird die ganze Frucht geerntet. Diese enthält besteht ca. 80 Prozent aus Wasser und ist deshalb sehr schwer. Beim Ölkürbis werden hingegen nur die Kerne geerntet. Der restliche Kürbis bleibt nach der Ernte auf dem Feld liegen und das Fruchtfleisch dient als Dünger für die nächste Kultur“, so der LKNÖ-Berater.

Die Stachelwalze spießt die Ölkürbisse auf, um die Kerne freizulegen. Foto: Anton Brandstetter

Bei der Ölkürbis-Ernte werden die Kürbisse auf Reihen gelegt und dann von einer großen Stachelwalze zerschlagen bzw. aufgespießt. Durch eine Siebsystem fallen die Kerne in einen Bunker und werden dort aufgefangen. Mittlerweile werden die Kürbiskerne nicht nur zur Produktion von Kürbiskernöl verwendet, sondern kommen immer öfter in Müslis, Riegel oder einzeln als „Knabberkerne“ zum Einsatz.