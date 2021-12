Kein Sturm auf Einkaufszentren

Als einen „Tropfen auf den heißen Stein“ werteten einige Händler und Shopping-Center-Leiter den ersten und bislang einzigen Einkaufssonntag am 4. Adventsonntag, den 19. Dezember. Sowohl Umsatz als auch Frequenzahlen waren vergleichbar mit denen eines 8. Dezembers ohne Lockdown, heißt es.

Karl Ungersbäck: „Das beliebteste Geschenk ist mittlerweile über alle Branchen hinweg der Gutschein.“ WKNÖ

Dennoch sei in der Aufholjagd um das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft der offene Adventsonntag eine „wichtige Ergänzung“ für die Händler gewesen, ist Spartengeschäftsführer Karl Ungersbäck überzeugt. Profitiert haben weniger die kleineren Zentren in den Bezirksstädten, sondern vorallem die größeren wie etwa die Tullner Rosenarcade, das Amstettner City Center oder die SCS Vösendorf. Lediglich der böige Wind am Sonntagvormittag und am späten Abend trübte vermutlich etwas die „Laune zum Bummeln.“

Einkaufssonntag wurde als Ausnahme deklariert

Der heurige Dezember-Handelsumsatz werde vermutlich etwas geringer ausfallen als im Vorjahr. Damals erwirtschaftete der NÖ-Handel 290 Millionen Euro. Als Gründe für den erwarteten Umsatzrückgang nennt Ungersbäck den noch stärker gewordenen Onlinehandel, bei dem ein guter Teil des Umsatzes in das Ausland geht, und den Lockdown für Ungeimpfte. "Diese kaufen stärker im Internet ein, oder kaufen gar nichts", sagt Ungersbäck.



Dass der Einkaufssonntag die jahrzehntelange Debatte um eine generelle Sonntagsöffnung positiv befeuern wird, glaubt Ungersbäck aber nicht. „Der 19.12. wurde explizit von den Sozialpartnern als Ausnahme für diese spezielle Situation deklariert.“ Das werde keine weitere Auswirkung haben.