Das sind die „vorbildlichen Bauten“ Niederösterreichs

Alljährlich verliehen, steht der älteste Baupreis Niederösterreichs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft. Heute, 68 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes und nachhaltiges Planen und Bauen eine große Rolle.

Im Jahr 2023 wurde diese wichtige Vorbildfunktion durch eine siebenköpfige Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt sechs Projekten und Gebäuden in Niederösterreich zugesprochen. Die Bandbreite reichte dabei von einer Bildungseinrichtung bis hin zu einer Wohn- und Reihenhausanlage, einem Bankgebäude, einer Betreuungseinrichtung sowie einem Betriebsgebäude und einem privaten Wohnhaus.

Die Preisträger, Planer und Bauherren, mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Landesbaudirektor Walter Steinacker und Landtagsabgeordnete Christoph Kaufmann bei dem Festakt. Foto: NLK Pfeffer

Hier die sechs ausgezeichneten „vorbildichen Bauten in Niederöstrreich“ im 58. Einreichungsjahr mit der jeweiligen Jury-Begründung :

Lebenshilfe Werkstätte Civitas Nova in Wiener Neustadt

Lebenshilfe Werkstätte Civitas Nova in Wiener Neustadt Foto: look! design / Salon Deluxe

Stimmig um einen gemeinsamen Innenhof mit Wohlfühl-Ambiente angeordnet, vereinigt das Projekt der Lebenshilfe Civitas Nova den Verwaltungsbereich der Landesorganisation, einen Seminar- und Cafeteria Bereich, sowie Werkstätten an einem neuen gemeinsamen Standort. Nutzerfreundlich und unter Berücksichtigung möglichst kurzer Wege konzipiert, punktet der Neubau vor allem mit hoher innenräumlicher Gestaltungsqualität mit einem ausgesprochen hohen Anteil an natürlicher Belichtung. Ist der kubische Baukörper von außen geprägt durch unterschiedlich behandelte Betonfertigteile, präsentiert sich das Innere in unbehandelten Sichtbetonoberflächen. Ökologisch nachhaltig mit einer hocheffizienten Wasser-Wasserwärmepumpe für Heiz- und Kühlzwecke ausgestattet, erfüllt das Projekt in unprätentiöser Art und Weise die Kriterien der Vorbildlichkeit.

Planer: Atelier Hochstraße-DI Gabriele Schöberl, Berndorf

Bauherr: Lebenshilfe Niederösterreich

Stadthäuser 59 in Guntramsdorf

Stadthäuser 59 in Guntramsdorf Foto: Max Kropitz

Errichtet auf einem langen schmalen Grundstück und unter Erhaltung und Sanierung des straßenseitigen historischen Altbaus lässt die neue reihenhausartige Wohnbebauung trotz Zentrumslage ein hohes Maß an Ruhe und Privatheit erwarten. Städtebaulich sensibel integriert gewährleistet die gewählte kammartige Gebäudestruktur einen stimmigen und wohlproportionierten Rhythmus der Bebauung mit privaten Freibereichen bei den jeweiligen Eingangsbereichen. Die gestalterisch gelungene und der Nutzung angemessenen Fassadengestaltung wird geprägt von hellen Reibputzfassaden, bzw. in Teilbereichen mit dunklem Putz in horizontaler Besenstrichoptik. Abgerundet wird der positive Gesamteindruck durch die zeitgemäß nachhaltige Beheizung mit Wärmepumpen, die lärmschutztechnisch günstig im Parkdeck angeordnet sind.

Planer: X42 Architektur ZT GmbH, Wien

Bauherr: Kossina & Partner Bauträger GmbH

Konrad Lorenz Gymnasium in Gänserndorf

Konrad Lorenz Gymnasium in Gänserndorf Foto: EMILBAU, Martin Geyer

Zu klein und dringend sanierungsbedürftig bleibt bei dem aus den 70iger Jahren stammenden Konrad Lorenz Gymnasium in Gänserndorf kein Stein auf dem anderen. Erweitert auf insgesamt 40 Klassenräume für 1000 Schüler entstand ein heller, offener und kommunikativer Schulbau der unter Verwirklichung eines neuen Raumkonzepts unterschiedliche Lernsituationen ermöglicht. Gemeinsames Bindeglied zwischen Bestand und Zubau ist eine über alle Geschosse reichende Aula, die ein beeindruckendes Innenraumerlebnis und Multifunktionalität ermöglicht. Neben modernsten Standard in der architektonischen Gestaltung wird das Projekt mit der Nutzung von erneuerbarer Energie und einer Bauteilaktivierung die kühlt und heizt zudem auch Klimaschutzansprüchen gerecht. Synergieeffekte mit dem benachbarten Regionalbad Gänserndorf machten aufgrund des schulischen Schwimmunterrichts nicht nur den Bau einer zusätzlichen Turnhalle obsolet, sondern auch die Herstellung weiterer Stellplätze und lassen so das BR/BRG Gänserndorf zu einem Vorbild im Bereich der Nachhaltigkeit werden.

Planer: Franz und Sue ZT GmbH, Wien

Bauherr: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Two Houses and a Cortyard in Klosterneuburg

Two Houses and a Cortyard in Klosterneuburg Foto: MostlikelyArchitecture

Architektonisch zeitlos gestaltet und errichtet in Massivbauweise ergänzt der Neubau das bestehende, straßenseitige Wohngebäude als rückwärtiger eigenständiger Baukörper. Ergebnis dieser sanften Nachverdichtung auf langgestrecktem Grundstückes sind neben der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum auch qualitätsvolle, differenzierte wie auch unterschiedlich nutzbare Außenräume, wie der Vorgarten und der geschützte atriumartige Hofbereich. Von außen gänzlich mit sägerauer Brettverschalung verkleidet zeigen sich im Inneren Wand und Decke in Sichtbeton, ergänzt durch einen fugenlosen Zementboden. Anstatt wie ursprünglich geplant den Baubestand aus den 50iger Jahren abzureißen, wurde dieser erhalten und geschickt mit in das Bauvorhaben integriert. Das Projekt zwei Häuser und ein Atrium steht für einen respektvollen Umgang mit Bestehendem – vom Gebauten bis zum lebenden Baumbestand.

Planer: Mostlikely Architecture ZT GmbH, Wien

Bauherr: Olivia und Clemens Hromatka

raiffeisen corner St. Pölten

raiffeisen corner St. Pölten Foto: Hertha Hurnaus

Verortet auf einem Eckbauplatz direkt beim Hauptbahnhof macht das innovative und offene Architekturkonzept des raiffeisen corner St. Pölten das Gebäude zu einem belebten Haus für alle. So beherbergt das neue Bank- und Bürogebäude neben der eigentlichen Funktion als Bankfiliale unterschiedlichste und multifunktional nutzbare Büroflächen, zeitgemäße Coworking-Bereiche und sogar eine kleine Gastronomie. Die innere Gestaltung ist geprägt von unkonventionellen Farb- und Gestaltungskompositionen in hochwertiger Ausführung, die einen aktivierenden, motivierenden und effizienten Arbeitsalltag erwarten lassen. Besondere Räumlichkeiten und Bereiche, wie z.B. Sozial-, Pausen- und Ruhebereiche stellen eine zeitgemäße Antwort auf das Thema „Work-Life-Balance“ bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dar. Neben gestalterischer Qualität und hochwertiger baulicher Ausführung überzeugt das neue Bankgebäude mit sozial-nachhaltigen Aspekten.

Planer: feld72 Architekten mit Hoffelner Schmid Architekten, Wien

Bauherr: Raiffeisenbank Region St. Pölten

Weinerlebniswelt Mauritiushof / Weingut FJ Gritsch in Spitz an der Donau

Weinerlebniswelt Mauritiushof / Weingut FJ Gritsch in Spitz an der Donau Foto: Monika Nguyen

Anstelle eines aus den 70iger Jahren stammenden Gebäudes unterhalb des Mauritiushofs, entstand am Spitzer Kirchenplatz ein mit besonderem Fingerspitzengefühl gestaltetes Verkaufs-, Verkost- und Bürogebäude, sowie Ferienwohnungen mit Wachaublick. Geprägt von ortstypischen Natursteinen, verputzten Fassadenflächen mit großflächigen Verglasungselementen, sowie einer Steildachlandschaft integriert sich der Baukörper vorbildlich in sein bauliches Umfeld und steht für eine stimmige und zeitgemäße Interpretation von Bauen im Weltkulturerbe Wachau. Im Inneren beeindrucken hochwertige Materialien und schaffen eine ansprechende Atmosphäre die der hohen Qualität der produzierten Produkte gerecht wird und deren Vermarktung unterstützt. Die Beheizung mit Holz aus den eigenen Wäldern vervollständigt den nachhaltigen und überzeugenden Gesamteindruck.

Planer: Architekt Hannes Ritzinger, Krems

Bauherr: Weingut FJ Gritsch