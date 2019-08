Ab dem 1. September ist es aufgrund einer Änderung im Telekommunikationsgesetz notwendig, dass Handy-Wertkarten namentlich auf ihren Benutzer registriert sein müssen. Sind sie das nicht, kann kein Guthaben mehr aufgeladen werden. Die Registrierung ist unabhängig von der Art der Benutzung und betrifft damit auch Wertkarten, die zum Beispiel in Alarmanlagen oder in mobilen Internet-Routern verwendet werden. Wird die Wertkarte nicht zeitgerecht registriert, kann kein weiteres Guthaben auf die SIM- Karte aufgeladen werden; nach Verbrauch des Guthabens kann sie also nicht mehr aktiv genutzt werden.

Wertkarten, die nach dem 1. Jänner 2019 aktiviert wurden, sind nicht betroffen: sie wurden bereits im Zuge der Aktivierung registriert und können unverändert weiter genutzt werden.

Wichtig für Notfälle

Handywertkarten werden häufig genutzt, um Kinder oder auch ältere Personen, die wenig telefonieren, sicher über das Mobilfunknetz jederzeit erreichen zu können. Gerade in Notfällen ist es für diese Kundengruppen besonders wichtig, schnell telefonieren und Verwandte oder Freunde erreichen zu können. Dies ist allerdings nur mit einer aufgeladenen Wertkarte möglich. Notrufnummern können auch mit Wertkarten ohne Guthaben gewählt werden.

Kostenlos registrieren über www.wertkartenregistrierung.at

Kunden mit Wertkarten der Marken B.free, bob, yesss!, Georg, WOWWW! und yooopi haben die Möglichkeit, ihre Wertkarte online über www.wertkartenregistrierung.at sowie auf der jeweiligen Website ihrer Wertkartenmarke in wenigen Schritten zu registrieren. Es ist zumeist lediglich die Angabe der Rufnummer, des Namens und des Geburtsdatums sowie die Eingabe der Ausweisnummer eines amtlichen Lichtbildausweises notwendig.

Bei der Registrierung einer juristischen Person, etwa Vereinen oder GmbH, ist es notwendig, dass eine vertretungsbefugte Person einen geeigneten Registerauszug zur Verfügung hat.

Die Registrierung von Wertkarten der Marken B.free, bob, yesss!, Georg, WOWWW! und yooopi kann auch in A1 Shops erfolgen und kostet pro Registrierung 5 Euro. Die Registrierung in anderen Registrierungsstellen wie zum Beispiel in alle Postfilialen und ausgewählten Fachhändlern und Trafiken ist ebenfalls kostenpflichtig möglich.