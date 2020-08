Eine neue Schülerverbindung von St. Pölten nach Melk, zusätzliche Frühverstärker zwischen St. Pölten und Wien und eine verbesserte Umstiegssituation in Tullnerfeld soll der neue Bahn-Fahrplan bringen. Er gilt ab Montag, 7. September.

Ab dann ist zusätzlich zum bestehenden Angebot ein neuer Schülerzug von St. Pölten nach Melk und Pöchlarn unterwegs. Dieser fährt in St. Pölten um 06:53 Uhr ab und ist um 07:11 Uhr in Melk bzw. 07:18 Uhr in Pöchlarn. „Speziell Schülerinnen und Schülern des Stiftsgymnasiums in Melk können wir hiermit ein besseres Angebot liefern. Mit Halten in Markersdorf an der Pielach und Groß Sierning können viele Kinder von diesem Angebot profitieren“, meint Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Für Entlastung im Morgenverkehr soll der neue CJX zwischen dem Wiener Westbahnhof, dem Bahnhof Tullnerfeld und St. Pölten sorgen. Der Zug startet um 07:50 Uhr am Westbahnhof und kommt in St. Pölten um 08:25 Uhr an. Von dort aus startet er um 8:35 Uhr wieder in Richtung Wiener Westbahnhof, wo er um 9:10 Uhr ankommt.

Umsteigen in Tullnerfeld soll leichter werden

Um die Umstiege vom CJX aus St. Pölten zur S40 nach Tulln zu verbessern, kommt es zu geringfügigen Anpassungen im Betriebsablauf. „Damit soll der Umstieg am Bahnhof Tullnerfeld trotzt der knappen Umsteigezeit besser funktionieren. Wir werden die Situation aber weiterhin genau beobachten“, erläutert der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), Wolfang Schroll.