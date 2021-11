Agrana feiert 30er an Wiener Börse

Ein rundes 30er Jubiläum an der Wiener Börse feiert heuer nicht nur der ATX, der österreichische Leitindex, sondern auch die Agrana. Am 10. Juli 1991 ging der Konzern in seinem "Initial Public Offering" (IPO) mit Verzugsaktien an die Wiener Börse. Die Aktien-Emission spülte damals etwas mehr als eine Milliarde Schilling (rund 72,6 Millionen Euro) in das Konzern-Budget. Neben den Raika-Granden Walter Rothensteiner und Christian Konrad orchestrierte damals der langjährige Vorstandsvorsitzende der Agrana Johann Marihart den Börsengang und Aufbau des Konzern.

427 Prozent Gesamtrendite seit Börsengang

Mit einer Durchschnittsjahresrendite von 4 bis 5 Prozent schüttete der Konzerne seit Börsengang in Summe 920 Millionen Euro an Dividenden an seine Aktionäre aus. Börsen-Chef Christoph Boschan lobte die Konzern-Aktie für seine "phantastische Diversität" bei einem Jubiläums-Lunch am Mittwoch in der Säulenhalle der Wiener Börse. Agrana-Vorstandsvorsitzender Markus Mühleisen hob unter anderem die 427 Prozent Gesamtrendite hervor und sprach von einem noch größerem Potenzial.

Derzeit kämpfe man mit einer "enormen Volatilität" und Unsicherheiten an den Märkten, speziell was Energie anbelangt. "So schwierig wie derzeit war es noch nie", sagte Agrana-Finanzvorstand Stephan Büttner.

Agrana-Produktvorstand Norbert Harringer betonte die Bedeutung von Nachhaltigkeit und sozialem Handeln bei der Agrana. "Die vollständige Verwertung der Rohstoffe ist Teil unserer Konzernstruktur." 2019 habe man mit einer Klimastrategie den Weg in die konzerneigene Klimaneutralität bis 2050 gesetzt. "Bis 2040 wollen wir unsere Treibhausgasse auf netto Null reduzieren", sagt Harringer. Bis 2025 soll in einem ersten Dekarbonisierungsschritt mit dem Komplettausstieg aus Kohle im Zucker und Umsetzung eines "Grünstrompakets" die Treibhausgasse um 25 Prozent reduziert werden. Weitere Schritte sind etwa die Nutzung von Biomasse und Biogas zur Wärmeerzeugung.

Konzern-Aktie notiert im Nachhaltigkeitsindex

Seit 2002 notiert die Agrana-Aktie im Prime Market der Wiener Börse. Das iist ein Marktsegment, das den Konzern als Emittenten zur Einhaltung erhöhter Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien, die über die Bestimmungen des Börsegesetzes hinausgehen, verpflichtet. Neben zwei Kapitalerhöhungen 2005 und 2017 wurde die Agrana 2010 in den Nachhaltigkeitsbenchmark "VÖNIX" aufgenommen. Er beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten heimischen Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind.

Haupteigentümer der Agrana ist zu 78,34 Prozent die Agrana Zucker, Stärke und Frucht Holding AG (AZSFH), an der wiederum der deutsche Zuckerkonzern Südzucker 50 Prozent und die Agrana Zucker GmbH 50 Prozent abzüglich einer Aktie hält. Die AZG ist wiederum zu 78,31 Prozent im Besitz der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Heute betreibt Agrana zehn Zucker- und fünf Stärkefabriken in Mitteleuropa sowie weltweit über 40 Produktionsstandorte im Geschäftsbereich Frucht.