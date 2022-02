Pernkopf beim ökosozialen Forum: Was zählt, ist die Herkunft

„Ohne Herkunft gibt es keine Sicherheit für unseren Kontinent“, sagte Stephan Pernkopf im Rahmen der 69. Wintertagung des Ökosozialen Forums. Die agrarpolitische Infoveranstaltung fand heuer unter dem Motto „Zukunft dank Herkunft – im Spannungsfeld zwischen globalen Märkten und regionaler Versorgung“ statt.

Neben der verpflichtenden Herkunftsbezeichnung, Lebensmittelverschwendung, Versorgungssicherheit und Preisdruck standen in elf Fachtagungen von Agrarpolitik bis Geflügelhaltung Themen wie Green Deal, die EU-Agrarpolitik oder globale Weltmärkte am Programm. Rund 130 Profis aus In- und Ausland erörterten mit den Online-Teilnehmern das nötige Rüstzeug für eine global-regionale Zukunft der österreichischen Bauernschaft.

„Energieautarker Bauernhof“ als Stabilisator

Die enorm gestiegenen Großhandelspreise, die Debatten um Waldnutzung, Atomkraft und Gas schaffen Abhängigkeiten in der EU und Österreich. Um gegenzusteuern, fordert Pernkopf die rasche Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, um mehr Energie regional zu produzieren.

Zudem müsse das Sonder-Investitionsprogramm „Energieautarker Bauernhof“ als Teil der Ökosozialen Steuerreform vom Bund rasch umgesetzt werden. „Es wurde ja Geld bereitgestellt und zugesagt, um unsere Bauernhöfe krisensicher zu machen, aber das geht mir noch viel zu langsam.“

Bei der Landwirtschaft plädiert Pernkopf für kurze, regionale Lieferketten und eine höhere Lebensmittelproduktion innerhalb der EU. Der Green Deal dürfe nicht zu einem Rückgang führen. „Wir sollten Energie und Lebensmittel in Österreich und Europa prodizieren“, so Pernkopf.