„Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, sagt AKNÖ-Vorsitzender Markus Wieser bei der Präsentation des 3V-Memorandums. Dabei fordert er umfassende Veränderungen in der Arbeitswelt, mehr Verteilungsgerechtigkeit sowie mehr Versorgungssicherheit. Mit Sorge blickt Wieser auf die momentanen Entwicklungen der Arbeitswelt. So würde durch Digitalisierung die Entgrenzung von Arbeit, also die Vermischung von Arbeitszeit und Freizeit, zunehmen.

Als zentrale Zukunftsfrage sieht Wieser die Neuverteilung von Arbeit. „Wir brauchen eine Neuordnung der Arbeitswelt. Eine Arbeitswelt, in der die vorhandene Arbeit unter den Menschen im Land fair verteilt wird“, betont der AK-Vorsitzende angesichts der sinkenden Zahl an geleisteten Arbeitsstunden bei steigender Beschäftigung in den letzten zehn Jahren.

Neue Steuern für Verteilungsgerechtigkeit

Finanztransaktionssteuern, Vermögenssteuern sowie Wertschöpfungsabgaben sollen laut AKNÖ zu mehr Verteilungsgerechtigkeit beitragen. Eine sogenannte „Maschinensteuer“ würde die künftige Finanzierung des Sozialstaats sichern. Denn Wieser missfällt, dass rund 40 Prozent der Wertschöpfung durch Maschinen erfolge, aber nur die Lohnsumme als Grundlage für Sozialversicherungsbeiträgen dient. Darüber hinaus fordert er Vermögenssteuern ab einer Million Euro Nettovermögen.

"Produktion zurück nach Europa!"

"Produktion wichtiger Güter zurück nach Europa, Österreich und am besten nach Niederösterreich", fordert Wieser mit Blick auf die Versorgungsengpässe mit medizinischen Produkten in der Corona-Krise. Für Versorgungssicherheit seien zudem die öffentliche Daseinsvorsorge sowie die regionale Nah- und Energieversorgung zentral. Darüber hinaus sollen Lieferkettengesetze, die soziale und ökologische Produktionsstandards berücksichtigen, zur Verkürzung globaler Güterketten beitragen.