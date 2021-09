Eine aktuelle Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt FORBA zur Situation von Beschäftigten im Einzelhandel in Niederösterreich während der Corona-Pandemie zeigt, dass speziell ungewollte Teilzeitarbeit und Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen relevante Probleme sind. Von den derzeit 66.700 ArbeitnehmerInnen im Einzelhandel in NÖ sind 72 Prozent weiblich und davon zwei Drittel in Kurzarbeit angestellt. Allerdings geschieht dies meist nicht freiwillig, sondern aufgrund eines Mangels an Vollzeitstellen. Diese ungewollte Teilzeitarbeit wurde laut der Studie während der Corona-Pandemie als besonders negativ wahrgenommen.

Beim durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern zu erkennen. Frauen im Einzelhandel in NÖ verdienen durchschnittlich 1.520 Euro im Monat, Männer hingegen 2.480 Euro, was einem Unterschied von 39 Prozent entspricht. Zusätzlich fehle bei Frauen nach der Arbeit meist der Ausgleich in Form von aktiver Freizeit, betont die Leiterin der Frauenabteilung der AK Niederösterreich Birgit Schön. Sie erinnert auch daran, dass ein niedrigeres Durchschnittseinkommen in Zusammenhang mit weniger Sozialleistungen und Pension steht.

Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und Birgit Schön fordern diesbezüglich Maßnahmen gegen unfreiwillige Teilzeitarbeit und die Erhöhung des Einkommens im Einzelhandel. Wichtig sei außerdem die Bewusstseinsbildung sowie Anreizsetzung bei der Verteilung der Erwerbsarbeitszeit und unentgeltlichen Betreuungsarbeitszeit, um langfristig die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern auszugleichen.