NÖ-Arbeitnehmer haben 9,2 Millionen Euro an Steuern zurückerhalten

Die Steuersparberatungen der Arbeitskammer Niederösterreich finden heuer zum 20. Mal statt. Wurden sie zu Beginn nur ein paar Wochen lang angeboten, kann man mittlerweile über das ganze Jahr verteilt Termine buchen. In diesen 20 Jahren haben die AK-NÖ-Mitglieder rund 170 Millionen Euro von der Finanz rückerstattet bekommen. „Alleine im Vorjahr waren es 9,2 Millionen Euro“, sagt AK-NÖ-Präsident Markus Wieser.

Insgesamt wurden 11.000 Arbeitnehmer-Veranlagungen im Vorjahr durchgeführt. „Im Schnitt bedeutet das für jede und jeden 845 Euro, was wir an zu viel bezahlten Steuern zurückgeholt haben“, sagt Wieser. Auch heuer wird die Steuersparberatung wieder angeboten. Termine kann man telefonisch oder online bei allen Bezirksstellen der AK NÖ beantragen.

Nicht auf automatische Arbeitnehmer-Veranlagung verlassen

Für das heurige Jahr gebe es bereits knapp 3.000 Anmeldungen für Beratungstermine. „Wir wissen aber, dass es noch viel mehr werden und werden deshalb aller Voraussicht nach zum Teil auch Samstags-Termine anbieten“, berichtet AK-NÖ-Direktorin Bettina Heise.

Heise betont: „Man sollte sich nicht auf die automatische Arbeitnehmer-Veranlagung verlassen. Alles das, was wirklich Geld bringt, ist selber zu beantragen.“ Auf folgende Dinge sollte man zudem bei der Arbeitsnehmer-Veranlagung 2021 besonders achten:

Erstens auf die Homeoffice-Pauschale: Sie wurde entweder bereits steuerfrei vom Dienstgeber über die laufenden Lohnverrechnungen ausbezahlt oder als Freibetrag bei der Arbeitnehmer-Veranlagung berücksichtigt. Dabei sind die Kosten für digitale Arbeitsmittel abgegolten. Sollten die tatsächlichen Kosten eines Arbeitnehmers jedoch höher sein, kann er den übersteigenden Betrag zusätzlich berücksichtigen.

Zweitens das Pendlerpauschale: Erfüllt man alle Voraussetzung für diese Leistung, kann man sie sich, auch wenn man im Homeoffice, in Quarantäne oder in Kurzarbeit war, bis zum 30. Juni 2021 sowie für November und Dezember 2021 im zustehenden Ausmaß berücksichtigen lassen. Und drittens, Topfsonderausgaben wie Ausgaben für Wohnraumschaffung bzw. Sanierung, Personenversicherung: Hier ist die Übergangsfrist nun endgültig ausgelaufen. Damit kann man die Topfsonderausgaben im Veranlagungsjahr 2021 nicht mehr geltend machen.

9,2 Millionen Euro an Steuern haben NÖ-Arbeitsnehmer 2021 von der Finanz zurückerhalten, berichten AK-NÖ-Direktorin Bettina Heise und AK-NÖ-Präsident Markus Wieser. Foto: Georges Schneider

Wieser: „Steuerreform weder sozial noch ökologisch“

Kritik übt Präsident Wieser an der öko-sozialen Steuerreform der Bundesregierung. „Bei näherer Betrachtung ist diese weder sozial noch ökologisch“, meint Wieser. Eine grundlegende Maßnahme der Reform ist, dass die zweite und dritte Tarifstufe der Lohnsteuer von 35 auf 30 Prozent und von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden. Aber rund 42 Prozent der Beschäftigten in Österreich würden so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen und deshalb von dieser Senkung nicht profitieren, meint Wieser.

Nicht nachvollziehbar sei auch der Öko-Bonus, mit dem die CO2-Besteuerung abgefedert werden soll. Die Höhe dieses Bonus wird regional je Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel abgestuft. Manche Beträge seien hier nicht nachvollziehbar: „Da wünschen wir uns deshalb mehr Transparenz“, sagt Wieser.

Termine für eine Steuersparberatung können unter der Telefonnummer 057171-26000 oder online auf der Website der AK NÖ gebucht werden.