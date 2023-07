Unselbständige wählen ihre Kammervertretung

Die Arbeiterkammer-Wahlen im kommenden Jahr finden je nach Bundesland gestaffelt von Ende Jänner bis Ende April statt. Insgesamt rund vier Millionen Mitglieder sind stimmberechtigt, die Funktionsperiode beträgt fünf Jahre. Der Auftakt erfolgt in Salzburg und Vorarlberg am 26. Jänner, Tirol startet am 29. Jänner, hieß es in einer Aussendung.

Die Kammer für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt laut Gesetz deren „sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen“ gegenüber Politik und Wirtschaft. Die AK berät im Bereich Arbeits- Steuerrecht, Konsumentenschutz, Sozialversicherung, Insolvenzrecht und unterstützt etwa bei Problemen im Job, mit dem AMS, mit Pflegegeld oder Pensionsbescheid, aber auch bei den Themen Bildung oder Wohnen.

In Niederösterreich sind (fast) alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die unselbstständig arbeiten, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, wahlberechtigt. Sie können in ihrem Betrieb oder via Wahlkarte von 10. bis 23. April ihre Stimme abgeben. Auch in Wien und Burgenland wird in diesem Zeitraum gewählt. Abgeschlossen wird der Urnengang dann von 16. bis 29. April in der Steiermark.

Die AK sieht sich selbst als „Parlament der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“. In Summe sind bis zu 18 verschiedene Listen bzw. Fraktionen in den einzelnen Arbeiterkammer-Parlamenten vertreten. In sieben Bundesländern stellen die Sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FSG) den Präsidenten, wie etwa in Niederösterreich mit AKNÖ-Präsident Markus Wieser, in zwei die Christlichen Gewerkschafter (ÖAAB/FCG).

Mehr Infos zu den AK-Wahlen findest du hier. Eine Fragen-Antworten-Strecke rund um die Arbeiterkammer, ihre Aufgaben, Nutzen und Organisation findest du hier.