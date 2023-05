Arbeitnehmerparlament fordert Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung

„Es müssen schnell wirksame Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung ergriffen werden, um den Menschen in Österreich ihre existenziellen Sorgen zu nehmen und um soziale Sicherheit zu garantieren“, fordern alle Fraktionen (FSG, Volkspartei NÖAAB/FCG, FA-FPÖ, AUGE/UG, GNG und LP) im Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerparlament von der Bundesregierung. „Denn die Teuerung in Österreich hat vor allem Auswirkungen auf einkommensschwache Haushalte“.

Einstimmig beschlossen und gefordert wurde auch, die Pläne zur Abschaffung der geblockten Altersteilzeit zurückzunehmen. „Denn die geblockte Altersteilzeit ist ein Instrument zum nahtlosen Übergang von der Beschäftigung zur Pension. Besonders in Schichtarbeitsbetrieben ist eine kontinuierliche Arbeitszeitreduktion nicht möglich.“ Auch die Schwerarbeitsregelung in Gesunheits-, Pflege- und Betreuungsberufen sowie bei psychischer Belastung wurde vom Arbeitnehmerparlament als unzureichend bewertet. Gefordert werden Änderungen der Regelung und der Pensionsversicherungszeiten in diesen Bereichen.

Änderungen in zahlreichen Arbeitsbereichen gefordert

In den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Infrastruktur und Mobilität fordert die AK-Vollversammlung unter anderem das Arbeitsmarktservice (AMS) dazu auf, Arbeitsplätze von Unternehmen, die Löhne unter 2.000 Euro anbieten, nicht mehr zu vermitteln. Das AMS soll grundsätzlich mehr Ressourcen bekommen und die Unternehmen sollen mehr Verantwortung für eine erfolgreiche Vermittlung von guten Arbeitsplätzen übernehmen. Weiters wird die umsetzungsfreundliche Gestaltung des Ausbaus erneuerbarer Energien sowie das Schließen von Steuerlücken und -sümpfen verlangt.

Zum Thema soziale Sicherheit und Arbeitsverhältnisse wünscht sich das NÖ-Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerparlament auch die Beseitigung der Scheinselbständigkeit und die Erweiterung des Arbeitnehmerbegriffs. Zudem fordert die Vollversammlung der AKNÖ ein klares Nein zur Pflegelehre und umfassende Wirtschafts- und Finanzbildung in den Schulen.

Ein weiterhin kostenfreier Mutter-Kind-Pass, die Verpflichtung zur Veröffentlichung des Gender Pay-Gaps in Stellenausschreibungen und eine Änderung des NÖ-Gleichbehandlungsgesetzes (Ziel 50% Frauenanteil) sind im Kapitel Frauen, Chancengleichheit und Gesellschaft die wichtigsten beschlossenen Anträge.

Vertreter der Freiheitlichen kritisieren andere Parteien

Gerhard Scherz, der freiheitliche Vorstand in der AKNÖ, freut sich über die mit den anderen Parteien gemeinsam umgesetzten Maßnahmen. „Wir bedauern jedoch, dass die Fraktion FSG gerade die Pflegelehre und die Lehrlingsprämie ablehnt. Das sind wichtige Instrumente zur Förderung von Ausbildung und beruflichem Fortschritt, die von vielen Arbeitnehmern dringend benötigt werden“, so Scherz.

Ebenfalls enttäuschend sei, dass sich die Volkspartei-Fraktion NÖAAB bei vielen Anträgen der Stimme enthalten hat. „Als Vertreter der Arbeitnehmer ist es ihre Aufgabe, eine klare Position zu beziehen und sich für die Interessen der Arbeitnehmer einzusetzen“, fordert Scherz die Kollegen auf.

Großteil der Beratungen im Arbeits- und Sozialrecht

Im Rahmen der Vollversammlung wurde auch auf das vergangene Jahr 2022 zurückgeblickt. AKNÖ-Direktorin Bettina Heise informierte die Kammerrätinnen und Kammerräte über die wichtigsten Zahlen und Daten des letzten Jahres und über den Rechnungsabschluss. So gab es im Vorjahr insgesamt 227.900 Beratungen, die meisten davon (145.400) betrafen Arbeits- und Sozialrecht. 42.200 Mitglieder wurden in Sachen Konsumentenschutz beraten, 31.100 in Steuerfragen bei der Arbeitnehmerveranlagung. Der Großteil (171.700 Beratungen) erfolgte telefonisch.

In Summe lagen die Erträge der AKNÖ sowie die Ausgaben bei jeweils 86,517.976 Euro. Das sind um 4,578.773 Euro mehr als im Coronajahr 2021. Die meisten Ausgaben gab es mit 36,7 Millionen Euro für Arbeits- und Sozialrechtsschutz, gefolgt von Wirtschaft, Umwelt und Konsumentenschutzaufwendungen (10,6 Millionen Euro) und Kultur- Bildungs- und Freizeitaufwendungen (10,4 Millionen).