12.000 Berufslenker gibt es in Niederösterreich. Weniger als zehn Prozent von ihnen ben einen Lehrabschluss in diesem Beruf. „Zwei Drittel der Lenker sind über 40 Jahre alt, ein Drittel davon sogar über 51“, weiß Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ. Eine Pensionierungswelle steht also bevor. Mit dem AMS und der Arbeiterkammer NÖ wurde daher die Berufslenker-Akademie ins Leben gerufen.

Dabei handelt es sich um ein Angebot für arbeitslose Menschen ohne Lehrabschluss im Alter von 20 bis 25 Jahren. Sie sollen in einer verkürzten Lehrzeit von 18 Monaten zu Berufskraftfahrern ausgebildet werden. 100 neue Berufskraftfahrer sollen daraus in den kommenden drei Jahren hervorgehen. Dies werde aber „kein Schnellsiedekurs“, stellt AKNÖ-Chef Markus Wieser klar: „Das ist höchste Qualifikation.“

Geeignete Personen würden sich unter den Arbeitslosen leider leicht finden, ist AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich sicher. Die Initiative könnte auch auf ganz Österreich ausgerollt werden. „Ich glaube, dass wir da ein Vorbild für andere Bundesländer sind“, sagt Hergovich.