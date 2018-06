Seit 1999 konzentrieren sich die beiden steirischen Bildungsträger Studienzentrum Weiz und Ingenium Education auf die Entwicklung berufsbegleitender Studiengänge mit Fokus auf die individuelle Anerkennung. Die angebotenen Studienlösungen sind speziell auf HTL-Absolventen/-innen zugeschnitten und überzeugen mit folgenden Eckpunkten:

Verkürzte Studiendauer durch Anrechnung von Vorqualifikationen

Volle Berufstätigkeit während des Studiums

Anwesenheit nur 6 bis 7 Mal pro Semester an den Wochenenden

Einsatz von Fernstudienelementen

Die Lehrinhalte wurden mit Industrie und Wirtschaft entwickelt

Berufliche Aufgabenstellungen können in das Studium integriert werden

> 5.300 Absolventen/-innen österreichweit

Verkürzte Studiendauer:

Ein zentraler Vorteil liegt in der studienzeitverkürzenden Anrechnung bereits erworbener Kompetenzen. Für praxiserfahrene HTL-Absolventen/-innen ist somit der Einstieg in das 5. von 8 Fachsemestern der Diplomstudien möglich.

Gute Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie: Der Studienablauf ist mit der Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Fernstudium optimal auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt. Die Vorlesungen finden 6 bis 7 Mal pro Semester am Wochenende (Freitag/Samstag) statt, am Semesterende wird eine Block- bzw. Prüfungswoche abgehalten.

Frank Mari

„Bildung in Kombination mit Erfahrung ist ein wesentlicher Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Der berufsbegleitendende Aufbau des Studiums ermöglichte es mir, trotz intensiver Reisetätigkeit und familiären Verpflichtungen, sämtliche Angebote zu nutzen.“ Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Andreas Rass, Absolvent

30 Studienstandorte in ganz Österreich:

Das Studienangebot umfasst die Diplomstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Technische Informatik und Bauingenieurwesen. Hochschulpartner sind die renommierten deutschen Hochschulen HS Mittweida und HTWK Leipzig, Abschluss ist der akademische Grad Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirtschaftsing. (FH).

Und dann weiter zum Master…

Zur Vertiefung der Kompetenzen stehen die weiterführenden Masterstudien Industrial Management (M.Sc.) und Bauingenieurwesen (M.Eng.) sowie ein Doktoratsstudium (PhD) zur Verfügung.

Studienzugang ohne HTL-Abschluss

Für Studieninteressierte ohne HTL-Abschluss gibt es die Möglichkeit, über das Grundstudium (Semester 1 bis 4) die fehlenden Module zu absolvieren und danach in das 4-semestrige Hauptstudium einzusteigen. Zugangsvoraussetzungen sind in diesem Fall Reifeprüfung an einer AHS/HAK/HLW/HLT oder Studienberechtigung (z.B. Berufsreifeprüfung) oder Meisterprüfung bzw. Werkmeisterabschluss.

Kaderschmiede für Führungskräfte

Mehr als 5.300 Berufstätige haben mittlerweile die Chance zur Weiterentwicklung genutzt und über das Studiennetzwerk von Studienzentrum Weiz und dem Partner Ingenium Education ihr Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen, über 60 % davon sind heute in leitenden Positionen.

Studienstarts im Herbst 2018 - Jetzt anmelden und Studienplatz sichern!

Wirtschaftsingenieurwesen: am Standort HTBLuVA Wiener Neustadt

Technische Informatik: am Standort HTL Wien 3 Rennweg

Maschinenbau: an den Standorten Bulme Graz, HTBLA Vöcklabruck

Weitere Studienstarts im März 2019:

Elektrotechnik: am Standort HTBLuVA Wiener Neustadt

Bauingenieurwesen: an den Standorten HTBLuVA Wiener Neustadt, HTL Krems

Alle Infotermine & Starts finden Sie online!