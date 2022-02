Über 150.000 Menschen suchten 2021 um arbeitsrechtliche Hilfe an

Rund 153.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die arbeits- und sozialrechtliche Beratung der Arbeiterkammer Niederösterreich in Anspruch genommen. Damit wandte sich jeder vierte niederösterreichische Arbeitnehmer an die AK NÖ. Am häufigsten ging es dabei um den Lohn bzw. das Gehalt.

Aber auch Probleme rund um Kündigung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses sowie die Karenz wurden oft angefragt. „Wir haben für unsere Arbeitnehmer im Jahr 2021 insgesamt 38,4 Millionen Euro an vorenthaltenen Löhnen zurückgeholt“, berichtet Markus Wieser, Präsident der AK NÖ.

Kurzarbeit und Corona-Maßnahmen oft angefragt

„Bei einem großen Teil konnten unsere Experten und Expertinnen schon mit einer Beratung weiterhelfen. Wir waren aber auch für mehr als 7.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor dem Arbeits- und Sozialgericht“, sagt Wieser.

38,4 Millionen Euro an Nachzahlungen habe man für NÖ-Arbeitsnehmer erkämpfen können, berichten AKNÖ-Präsident Markus Wieser (rechts) und Doris Rauscher-Kalod (links), Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht. Foto: AK Niederösterreich/Georges Schneider

Inkludiert seien hier auch sozialrechtliche Vertretungen, also zum Beispiel, wenn schwer kranken Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension verholfen wird. Wieser weist zudem darauf hin, dass es immer wichtig sei, einen Blick auf die Abrechnung zu werfen und sie von der AK überprüfen zu lassen, wenn man seinen Arbeitsplatz verlässt – sei es aufgrund einer Kündigung oder der Pension.

An erster Stelle bei den per Mail angefragten Problemen stand die Corona-Pandemie. Hier gab es oft Unklarheiten bei der Kurzarbeit, der Wiedereinstellung, bei Corona-Tests sowie zu angekündigten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Hierbei waren die Beraterinnen und Berater oftmals vor größere Herausforderungen gestellt. Denn sie dürfen nur auf Grundlage der jeweils gültigen Rechtslage beraten und die Verordnungen nicht gleich mit den Ankündigungen mitgeschickt wurden.

„Waren nicht in Gespräche über Öffnungsschritte eingebunden“Markus Wieser, AKNÖ-Präsident

In Bezug auf die Pandemie zeigte sich Wieser sehr verärgert, dass die AK nicht in den jüngsten Lockerungsschritten der Regierung eingebunden war. Denn ab Samstag, 5. März, sollen sämtliche Regelungen, wie die Maskenpflicht und die 3G-Regelung, fallen.

„Die AK und der ÖGB wurden zu keinem Zeitpunkt vorab über die geplante Aufhebung der 3G-Regel am Arbeitsplatz informiert oder in Gespräche über die Öffnungsschritte eingebunden“, kritisiert Wieser.

Doris Rauscher-Kalod, Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht, schildert ein konkretes Beispiel, das typisch in der Rechtsberatung der AK ist: Eine Angestellte aus dem Bezirk Mistelbach, die nach sechs Jahren ihr Dienstverhältnis kündigte, hatte ihre Unterlagen zur Überprüfung an die AK geschickt.

„Man ist dann draufgekommen, dass sie das ganze Dienstverhältnis lang zu niedrig bezahlt wurde“, erzählt Rauscher-Kalod. Daraufhin hat die AK bei dem Dienstgeber interveniert und die Frau erhielt insgesamt 6.500 Euro netto, die ihr in den sechs Jahren zu wenig gezahlt wurden.