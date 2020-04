Die Börse ist für viele ohnehin schon eine undurchsichtige Materie. Gerade jetzt, in einer Krisenzeit, stellen sich viele noch viel mehr die Frage: Was passiert mit meinen Aktien? Soll ich sie verkaufen? Oder viel eher jetzt erst recht welche kaufen? Sonja Ebhart-Pfeiffer, Vermögensberaterin aus Tulln, Senior Consultant beim Finanzdienstleister Finum und Vorstandsmitglied beim Verband Financial Planners, gibt einen Einblick.

David Almeida-Ribeiro, Pagan Codes Photography Sonja Ebhart-Pfeiffer, Vermögensberaterin.

„Grundsätzlich ist es schwierig vorauszusagen, wann sich die Börse erholen wird. Wir können uns hier nur auf Aussagen von Ökonomen und Kapitalmarktexperten verlassen“, so die Vermögensberaterin. Uns stehe eine schwere Rezession bevor. Für 2021 geht sie von einem stärkeren Wachstum der Wirtschaft als vor Corona aus.

Von einem Verkauf von Aktien und Wertpapieren rät Ebhart-Pfeiffer jetzt jedenfalls ab. „Für den Verkauf ist es definitiv zu spät. Die Kurse sind nach unten gegangen und haben sich teilweise schon ein bisschen erholt. Tendenziell empfehlen wir den Kunden, bei hohen Liquiditätsbeständen nachzukaufen.“ Das aber nur unter der Voraussetzung, dass es auch nach einem Kauf genügend Reserven – mindestens zwei bis drei Monatsgehälter – gibt.

Außerdem rät sie zu einem Veranlagungshorizont von fünf bis zehn Jahren. Eine breite Streuung bei der Geldanlage sei auch ratsam – das gilt sowieso immer. Aber: „Jetzt können Sie Aktien um 20 bis 30 Prozent günstiger kaufen“, erklärt Ebhart-Pfeiffer. Einen überdurchschnittlich hohen Zugewinn kann sie natürlich nicht garantieren, wie ihr wichtig ist zu betonen. „Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.“