Gewerkschaft holte knapp 6 Milliarden Euro an Gehaltsplus

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica hat konkret die KV-Abschlüsse der Herbst- und Frühjahrslohnrunde und ihre ökonomischen Effekte unter die Lupe genommen. Fazit: Durchschnittlich stiegen die Löhne und Gehälter um 8,7 Prozent - bei einer rollierenden Inflation der letzten 12 Monate von 7,75 Prozent.

In den KV-Verhandlungen von Oktober 2022 bis Juni 2023 wurden für 1,5 Millionen Angestellte Gehaltserhöhungen über 5,7 Milliarden Euro von der Gewerkschaft durchgesetzt. Dazu kommen Prämienzahlungen in der Höhe von 80 Millionen Euro. Weiters hätten 37.800 Lehrlinge rund 51 Millionen Euro an Einkommensplus und Prämien bekommen, so die Economica-Studie.

Economica hat sich auch die Auswirkungen der Gehaltserhöhungen auf die Gesamtkarriere angesehen. Konkret betrachtet wurden individuelle Berufsprofile aus etwa den Branchen Handel, Banken, Metallindustrie und Sozialwirtschaft. Das Institut kam zum Schluss, dass über alle betrachteten Profile hinweg, mit der KV-Gehaltserhöhung im Vergleich zum 10-Jahres-Schnitt durchschnittlich 115.500 Euro zusätzliches Einkommen generiert wurden. Auch ein 40-Jähriger bekommt dadurch bis zur Pension noch 76.100 Extra-Einkommen.

Für die GPA NÖ sei das die Bestätigung, dass die Entscheidung in den KV-Runden auf nachhaltige Erhöhungen über der Inflationsrate zu setzen, und nicht sich mit Einmalzahlungen abspeisen zu lassen, die Richtige war. „Lohnzurückhaltung bei auch nur einer KV-Runde, wie auch politische Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter der Gewerkschaft nahelegen, würde über das Erwerbsleben hinweg Einbußen in Höhe mehrere Mittelklassewagen bedeuten“, heißt es von der GPA.

Herbstlohnrunde: Nachhaltige Erhöhungen als Leitziel

„Wir werden nicht über Prämien und Einmalzahlungen, sondern über nachhaltige Gehaltserhöhungen verhandeln“, gab GPA-NÖ Michael Pieber als Ziel für bevorstehende Herbstlohnrunde aus. Es könne nicht sein, dass nur wenige von Umsatz- und Gewinnsteigerungen profitieren.

„Der KV ist nicht das Allheilmittel, aber eine Grundlage für Arbeitsverträge und vor allem eine Argumentationsbasis, um für Mitarbeiter etwas herauszuholen“, sagt Pieber. Während in Österreich 98 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse durch Kollektivverträge sozialpartnerschaftlich geregelt sind, liegt die KV-Dichte in Deutschland bei unter 70 Prozent, in der deutschen Industrie sogar unter 50 Prozent. „Die deutschen Beschäftigten sind so dem freien Spiel der Kräfte ausgesetzt“, sagt Pieber.

Die Rahmenbedingungen rund ums Arbeiten und auch die KV-Verhandlungen haben sich jedenfalls in den letzten Jahren verändert, sagt Rene Pfister, Kollektivvertragsverhandler in der Luftfahrt. „Work-Life-Balance ist ein essenzielles Thema geworden, nicht nur für junge Menschen. Es stimmt nicht mehr, dass nur das Geld passen muss“, sagt Pfister. Auch Arbeitgeber hätten darauf reagieren, bieten im Buhlen um gute Fachkräfte attraktive Arbeitszeitmodelle und andere Goodies an.

