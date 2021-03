4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alleine im Waldviertel in der Holzindustrie tätig. Das sind über 80 Prozent aller niederösterreichischen Beschäftigen in dieser Branche. Wie wertvoll dieser Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region, die Gemeinden und darüber hinaus ist, zeigt nun eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI).

So erwirtschaften die 80 Unternehmen der Holzindustrie im Waldviertel Umsatzerlöse von 1,13 Milliarden Euro. Das entspricht inklusive indirekten Effekten einem volkswirtschaftlichen Umsatzvolumen von fast 2,6 Milliarden Euro. „Die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung liegt bei rund einer Milliarde Euro“, erklärt Studienautor und IWI-Geschäftsführer Herwig Schneider.

Über 15.300 Arbeitsplätze werden in Summe durch die Holzindustrie-Betriebe im Waldviertel abgesichert. Diese sind auch für nicht weniger als elf Millionen Euro an Kommunalsteuern verantwortlich. Franz Kirnbauer, Obmann der Fachgruppe Holzindustrie in der Wirtschaftskammer NÖ, betont zudem auch den ökologischen Faktor beim nachhaltigen Rohstoff Holz: „Der Rohstoff Holz ist eine ganz zentrale Antwort zur CO2-Reduktion und zum Erreichen der Klimaziele.“

Diese Nachhaltigkeit wirke sich laut Kirnbauer nicht nur für Waldviertler Holzindustrie aus, sondern auch über die Grenzen hinaus für die „verlässlichen und bewährten Lieferanten aus Tschechien“.

Die verstärkten Holz-Importe haben zuletzt allerdings in einigen Teilen im Waldviertel für Proteste gesorgt, weil das Lkw-Aufkommen zum Teil um das Vierfache angestiegen ist. Der Grund ist einfach: Die heimischen Holzvorkommen reichen als Rohstoff allein für die zur Verarbeitung benötigten Mengen nicht mehr aus.