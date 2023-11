Natürliche Arrangements und Farbenreichtum liegen heuer im Trend

Rund um Allerheiligen werden die Friedhofsgräber ganz besonders geschmückt. Die niederösterreichischen Floristikbetriebe und Gärtnereien haben an diesem Feiertag eine tragende Rolle, immerhin gedenken die Kundinnen und Kunden zu Allerheiligen ihrer lieben Verstorbenen. Und ein geschmackvoller und individueller Grabschmuck verlangt viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung.

„Die niederösterreichischen Friedhofsgärtnereien und Blumenfachgeschäfte sind absolute Profis, die mit viel Sensibilität und kreativem Gespür auf die individuellen Wünsche der Kundinnen und Kunden eingehen. Im Trend sind auch in diesem Jahr wieder natürliche Materialien, Gestecke mit getrockneten Fruchtständen, Sukkulenten und Hauswurzen. Natürlich lassen sich diese auch sehr gut mit frischen Blumen und Pflanzen ergänzen“, sagt Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer NÖ.

Heidekraut und Alpenveilchen sind Bestseller

Farbenfroh und pflegeleicht sollen sie sein. Deshalb zählen die Calluna (auch Heidekraut) sowie das Alpenveilchen zu den Bestsellern bei den Grabpflanzen. Ein Hingucker sind außerdem Pflanzen mit herbstlichen Früchten, wie die Topfmyrte. Auch Kastanien und bunte Zierpaprika machen jede florale Dekoration zur Augenweide. Immer beliebter wird das Stiefmütterchen mit seinen winterharten Sorten. Ein Klassiker vergangener Tage, die prachtvolle Chrysantheme, wird heute in der Herbstbepflanzung zumeist in großblumigen Sorten genutzt. Weitere Klassiker sind das Purpurglöckchen, das Silberblatt aber auch die Stacheldrahtpflanze. Auch Gräser in unterschiedlichen Höhen sind in der Herbstgrabpflanzung stark im Kommen und bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Beim frischen Blumenschmuck sind die Klassiker dank ihrer Farbenvielfalt nach wie vor topaktuell: Dazu zählen etwa die Rose und die Chrysanthemen-Familie. Im Allerheiligengesteck werden diese edlen Klassiker zu etwas ganz Besonderem verarbeitet — dafür sorgen die NÖ Blumenfachbetriebe.

Schöne immergrüne Pflanzen

Zweige von Tannen, Fichten, Wacholder, Eiben, Latschen und Thujen, aber auch Moose und andere Bodendecker, wie Fetthenne oder Efeu, sind ideale Kombinationspartner für Chrysanthemen, Erika, Alpenveilchen, Silberblatt & Co. Nicht nur aufgrund ihrer unkomplizierten Pflege sind immergrüne Pflanzen sehr beliebt, sondern sie werden auch durch ihre Symbolkraft geschätzt, versinnbildlichen sie doch ewiges Leben und Treue.

