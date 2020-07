NÖN: Almdudler hatte lange eine Abfüll- und Vertriebspartnerschaft mit Coca Cola. 2019 haben Sie sich getrennt. War das die richtige Entscheidung?

Gerhard Schilling: Auf jeden Fall. Ein österreichischer Familienbetrieb tickt anders als ein internationaler Riesen-Konzern. Das haben wir immer stärker gemerkt. Jetzt sind wir vollkommen eigenständig – in der Gastronomie und im Handel. Wenn ich mir unser heutiges Sortiment ansehe, wäre es mit Coca Cola gar nicht möglich gewesen, alle diese Produkte auch in die Gastronomie zu bringen. Das war ganz stark konzentriert auf Almdudler Original, ohne Sorten, ohne Energy-Marken und ohne unser Spezi Orange und Spezi Zitrone.

Das Sortiment hat sich seit dem Ende der Partnerschaft also vergrößert?

Ja, es ist auch in der Gastronomie breiter geworden. Unser erster großer Erfolg war die McDonalds-Listung. Mit Coca Cola gemeinsam war das leider nicht möglich.

Sie produzieren seit der Trennung in NÖ. Wie läuft das?

Genau, Spezi Cola-Mix, unsere Sirupe und den Alm-Radler produzieren wir in Unterradlberg, in Bad Vöslau produzieren wir das gesamte Almdudler Limonadensortiment. Seit diesem Jahr komplett CO2-neutral.

Was heißt das?

Vöslauer ist da Vorreiter und unterstützt uns, den carbon footprint zu reduzieren. Man versucht, CO -Emissionen in einigen Bereichen gänzlich zu vermeiden, in anderen zu reduzieren. Dann bleibt ein kleiner Teil über. Der wird durch nachhaltige Projekte kompensiert. Da sind Energieeffizienzprogramme große Dinge, wie die Inbetriebnahme einer eigenen Photovoltaikanlage, die Einführung von Standards bei Produktionsprozessen und die Erhöhung des Schienenanteils.

Sie haben jetzt auch die Dudelhilfe gestartet, um die Gastronomie zu unterstützen. Warum?

Das ist uns wichtig, weil die Gastronomie der Bereich ist, der von Anfang an an Almdudler geglaubt hat. Mit der Hilfe wollen wir aufmerksam machen, dass die Gastronomie sehr hart von der Coronakrise getroffen ist. Da wollen wir sensibilisieren. Einen direkten Beitrag leisten wir über Gastronomie-Gutscheine, die man für den Einkauf in unserem Online-Shop bekommt.

Und wie schaut’s mit Almdudler selbst aus? Trifft Sie die Krise?

Was unser Gastro-Standbein betrifft, sind wir stark betroffen. Zwei Monate hatten wir da ja auch Stillstand, jetzt moderates Hochfahren. Wir haben daneben aber ein starkes Standbein im Lebensmittelhandel. Das hilft uns, obwohl wir da auch spüren, dass es Stagnation gibt.

Man verbindet Almdudler auch mit Feuerwehrfesten, Kirtagen und ähnlichem. Die fallen heuer aus. Ist das ein Problem für Sie?

Das spüren wir schon stark, auch viele Touristen fehlen. Was uns hilft, ist eine sehr positive internationale Entwicklung. Europäische Märkte haben sich schneller wieder erholt, dort sind wir aber auch in kleineren Nischen tätig. In Deutschland zum Beispiel sind wir sogar leicht über Vorjahres-Niveau.

Sie beteiligen sich auch an der Kampagne #StopHateForProfit. Dafür haben Sie Ihre Facebook-Werbung gestoppt. Warum?

Es hat auch für Überraschung gesorgt, dass gerade Almdudler das macht. Weil Sie als Marke ja sehr stark mit österreichischen Traditionen und Stereotypen werben. Ist das ein Widerspruch?

Nein, überhaupt nicht. Weil es uns als Unternehmen und Marke seit jeher wichtig ist, für Toleranz und Offenheit zu stehen – unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung. Wir sind auch immer unterstützend für die Regenbogen-Parade, den Life Ball und Ähnliches eingetreten. Wir sind der Meinung, dass jedes Unternehmen da eine Verantwortung hat und Haltung zeigen muss. Es kann nicht sein, dass man letztlich mit Hass Geld verdient. Deshalb unsere Unterstützung für die Kampagne.

Zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft: Was ist in nächster Zeit geplant?

Wir sehen uns das gerade an. Die aktuelle Situation wird nicht so spurlos an uns vorübergehen. Das wird auch einen Einfluss auf das Konsumverhalten haben.

Sie haben mittlerweile schon Energy Drinks oder seit Kurzem sogar Almdudler-Gummipärchenen. Wird es neue Produkte geben?

(Lacht). Ja, ich sag einmal, warum nicht.