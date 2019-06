Zum 70. Geburtstag schenkte sich die Wohnungsgenossenschaft Alpenland mit 6,95 Millionen Euro das beste Ergebnis ihrer Geschichte und ein neues Gesicht in der Führungs-Ebene: Isabella Stickler wird geschäftsführendes Vorstandsmitglied.

Nach dem Motto „Man kann nur gut bleiben, wenn man besser wird“ möchte die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft mit dem wiedergewählten Obmann Norbert Steiner neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch die Serviceleistungen für die 11.300 Mitglieder weiter verbessern. „Statt des guten alten Hausmeisters haben wir ein professionelles Dienstleistungssystem als zeitgemäße Immobilienverwaltung eingebaut“, erklärt Isabella Stickler. Dazu gehören Hausbetreuer in der Nähe und eine 24-Stunden-Hotline.

Innovativ soll es weitergehen, etwa in den geplanten Wohnquartieren in St. Pölten und Baden. Alpenland denkt an umweltfreundliche Mobilität, zum Beispiel Car-Sharing, sowie an vielfältige Freiflächen. „Das soziale Miteinander wird in den Fokus gestellt. In der Entwicklung werden auch Bewohner beteiligt, damit wir besser auf ihre Bedürfnisse eingehen können“, so Norbert Steiner.