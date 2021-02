15 Prozent der Niederösterreicher fackeln in rund 90.000 Ölkesseln noch fossiles Heizöl ab. Tendenz stark fallend. Seit 1980 ist die Zahl der Ölheizungen um 40 Prozent gesunken. Und seit 2019 dürfen Ölkessel in Neubauten nicht mehr installiert werden. Bund und Land forcieren das „Raus aus Öl“ und das Rein in Wärmepumpen, Fernwärme und biogene Heizungen à la Hackschnitzel, Pellets und Co. mit bis zu 8.000 Euro.

Ein Stufenplan in NÖ soll dem letzten Ölkessel bis 2040 den Garaus machen - ganz im Zeichen des Pariser Klimaabkommens. Auch die Öl-Lobby begrüßt den Stufenplan als Chance, die Öl-Heizungen (und ihre Logistik) zu retten, und als Zeitpuffer, um an einer klimafreundlichen Alternative zu forschen.

„Den Klimawandel kann man nicht wegdiskutieren, den gibt es. Aber wenn ganze Heizanlagen ausgetauscht werden müssen, ist das für viele auch eine Existenzfrage, auch für uns Energiehändler“, sagt Thomas Traxler. Denn es gebe grüne, klimafreundliche CO2-neutrale Alternativen. In seinem Betrieb läuft eine der 13 Test-Anlagen des Instituts für Wärme- und Öltechnik (iwo), einer Einrichtung der Öl-Branche: Es ist eine konventionelle 70-KW-Ölheizung, die statt fossilem Heizöl „hydrierte Pflanzenöle“ (HVO) verbrennt, gewonnen aus Rapsöl, Altspeiseöl oder auch Palmöl.

Beim Heizen bemerke man keinen Unterschied zu herkömmlichem Heizöl. Man müsse nichts umbauen, es funktioniere problemlos, resümiert Traxler. Seiner Meinung nach braucht es in Zukunft für die Klimawende neben den „E-Mobilitäts-Geschichten“ eine Technologie-Vielfalt: „Grünes Gas“, Wasserstoff, e-Fuels und auch HVO.

Importiertes HVO besteht aus Palmöl

HVO ist aber bei Experten und Klimaschützern sehr umstritten. Das nach Österreich importierte HVO soll bis zu 85 Prozent aus Palmöl aus Indonesien bestehen. Neben der Importabhängigkeit steht HVO für eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger auch in einer Nahrungsmittelkonkurrenz: Österreichs Getreidefelder müssten in Rapsfelder umgewandelt werden.

Herbert Greisberger, eNu-Geschäftsführer: „Wir müssten bis zu 80 Prozent unserer Ackerfläche für die Produktion von HVO verwenden.“ eNu

Das jüngste Steckenpferd der Öl-Branche und ein weiterer Rettungsanker im Kampf um die übrigen 650.000 Öl-Heizungen bundesweit sind die „Power-to-Liquids“ (PtL), auch e-fuels genannt. Das ist synthetisches Öl, das in mehreren Schritten mithilfe von Strom, Wasserstoff und CO2 hergestellt wird. Bis 2022 will die Öl-Industrie eine Pilotanlage zur Produktion von PtL in Österreich bauen.

Johannes Wahlmüller, Global 2000: „Dieses Palmöl kommt aus Indonesien, wo für die Ölproduktion artenreiche Regenwälder zerstört werden.“ SWyckoff

Doch es gibt einen Haken bei PtL und den e-fuels: Wegen der aufwendigen Umwandlungsketten ist der Wirkungsgrad eher mäßig. Auch die Kosten steigen auf das Fünffache von normalem Heizöl. Das wären bei einem Verbrauch von 2.000 Liter Heizöl Mehrkosten von bis zu 5.000 Euro pro Jahr, sagt Johannes Wahlmüller von Global 2000.

Wahlmüller: Ablenkungsmanöver der Öl-Branche

Die Technologie hinter den e-fuels gilt aber als „Champagner der Energiewende“. Man werde sie in Zukunft definitiv für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern brauchen, glaubt Wahlmüller und kritisiert die „Grünes Öl“-Kampagne der Öl-Branche. „Wir sind dagegen, dass man den Menschen ‚grünes Öl‘ vorgaukelt. Es ist leider ein Märchen, dass es günstig oder klimafreundlich wäre.“ Wahlmüller ortet ein Ablenkungsmanöver der Öl-Branche, damit der Staat Gesetze erlässt, dass die Kunden bei ihren Ölheizungen bleiben.

Die teuren und aufwendig produzierten e-fuels seien ideal für Anwendungen, wo es keine klimaneutralen Alternativen gibt. „Beim Fliegen, in der Schifffahrt oder in der Industrie. Aber beim Heizen habe ich kostengünstige, praxiserprobte Alternativen. Das ist keine Hexerei“, sagt Greisberger. Das bestätigt auch das Klimaschutzministerium und ergänzt: „Wir bereiten aktuell den konkreten Ausstiegsplan aus Ölheizungen vor“. 650 Millionen Euro sollen vom Bund für den Ausstieg aus Öl und Gas in den Jahren 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt werden. „Weitere 100 Millionen Euro stehen für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung“, antwortet eine Sprecherin des Energieministeriums auf Anfrage der NÖN.

Für Eisenhöld und Traxler ist die Debatte um das „grüne Heizöl“ noch nicht gegessen. Das kommende „Erneuerbare Wärme Gesetz“ wird der Zündstoff für das Heizen der Zukunft sein. Eines ist gewiss: Heizen wird „grüner“ werden (müssen).