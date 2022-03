Waldland: Ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit

Werbung

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ist ein Gebot der Stunde. Der 1984 von Waldviertel-Manager Adi Kastner gegründete Verein für Sonderkulturen, heute unter dem Namen „Waldland“ weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt, ist ein Musterbeispiel dafür. Der vor etwas mehr als zehn Jahren verstorbene Adi Kastner war immer für gute Sprüche bekannt. „Zwischen großen Holzscheiten haben auch kleine Platz, um die wollen wir uns kümmern“, umschrieb er das Grundprinzip Waldlands: Nischenprodukte!

Begonnen hat alles mit der Veredelung und Vermarktung von Mohn. Bald wurden Pflanzen, die als Grundstoff für die Pharmaindustrie dienen, ein großes Thema. So bauen Vertragsbauern von Waldland heute sehr erfolgreich Mariendistel für Leber-Medikamente an, ernten Blütenstaub von Roggen und Mais für Prostata-Medikamente, Johanniskraut für Antidepressiva, Ginkgo für Alzheimer-Medikamente und Schlüsselblumen für Erkältungs-Medizin.

Im Anbau und Pflanzenversuch stehen bei Waldland 75 verschiedene Sonderkulturen. Im Lebensmittelbereich wird Schnittlauch angebaut und getrocknet, wobei Waldland bereits der größte Trockenschnittlauchproduzent Europas ist, darüber hinaus auch Kümmel, Gewürze wie Leinsamen, Fenchel und Anis. Waldland-Vertragsbauern züchten Enten, Gänse und Freilandhendl sowie seit zehn Jahren Fische in Kreislaufanlagen (Wels).

Gewinn wird wieder in den Standort investiert

In einer eigenen Ölmühle, die in Kautzen im Bezirk Waidhofen/Thaya ihren Standort hat, werden zwischen 10.000 und 12.000 Tonnen Ölsaaten zu Ölen veredelt, darunter Leinöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Mohnöl, Traubenkernöl und Hanföl. In einer im Waldland-Betrieb in Oberwaltenreith bei Zwettl integrierten Werkstätte werden für die Sonderkulturen auch Erntemaschinen entwickelt bzw. umgebaut.

Geschäftsführer Gerhard Zinner sieht in der Veredelung der Produkte und der Steigerung der Wertschöpfung das eigentliche Ziel von Waldland. Für ihn ist klar, dass die Produktion in Nischen den Bauern auch mehr Geld einbringen muss. Deshalb gibt es bei Waldland auch keine Ausschüttungen, der Gewinn wird wieder in den Standort investiert.

