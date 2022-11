Am Dienstag Flughafen Wien: Sicherheitspersonal kündigt Betriebs-Versammlung an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild (Flughafen Wien) Foto: Shutterstock.com, Uskarp

D as Sicherheitspersonal am Wiener Flughafen hat für kommenden Dienstag eine Betriebsversammlung angekündigt. Das berichtete der "Kurier" am Donnerstag online.