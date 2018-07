Eine Ära ist zu Ende gegangen, das lässt sich ohne Übertreibung sagen. Elf Jahre lang hat Karl Fakler als Landesgeschäftsführer das AMS NÖ geleitet. Seit Sonntag hat diese Funktion sein bisheriger Stellvertreter, der 29-jährige Sven Hergovich, inne. „Es ist Zeit zu gehen, denke ich – und es ist eine gute Zeit zu gehen“, so Fakler bei seiner offiziellen Amtsübergabe vor Journalisten in der AMS-Zentrale in Wien.

Apropos Wien: Dort wird das AMS Niederösterreich auch in Zukunft bleiben – der aktuelle Mietvertrag laufe bis 2028. Faklers Nachfolger Hergovich hat künftig Michaela Vorlaufer, bisherige Geschäftsführerin des Vereins „Jugend & Arbeit“, als Stellvertreterin an der Seite.

Erste Schwerpunkte schon gesetzt

Die ersten Schwerpunkte für seine zukünftige Aufgabe als Landesgeschäftsführer hat Hergovich bereits gesetzt. Zum einen wird ab September ein Erhebungsdienst mit drei Mitarbeitern zur Bekämpfung von Sozialmissbrauch, Arbeitsunwilligen und Scheinwohnsitzern eingerichtet. Außerdem werden ab November acht Personen des AMS NÖ im Case Management in den 22 Geschäftsstellen des AMS in Niederösterreich eingesetzt.

Diese sollen Kunden mit schwierigen Persönlichkeiten beim Wiedereinstieg in die Berufswelt unterstützen. Wichtig ist Hergovich auch, dass der finanzielle Schwerpunkt technische Ausbildung trotz geringerer Budgetmittel (das AMS NÖ hat ja 2019 mit 196 Millionen Euro um 22 Millionen Euro weniger im Budget zur Verfügung als im Jahr 2018) im kommenden Jahr unverändert bleibt. Dies mache gerade in einer Zeit, wo die Wirtschaft wächst und der Fachkräftebedarf steigt, Sinn.

Aktuell werde auch gemeinsam mit dem Land Niederösterreich an einem Konzept gearbeitet, dass rund 5.000 Jugendliche auf ihren Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt vorbereiten soll. Das Konzept werde, wenn alles nach Plan verläuft, noch in diesem Sommer präsentiert werden.

Das Ziel des 29-jährigen neuen Landesgeschäftsführers: In zehn Jahren sollen andere Landesorganisationen auf die Frage, wie sie ein Problem lösen können, antworten: „Schauen wir uns an, wie die das in Niederösterreich gelöst haben.“