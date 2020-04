NÖN: Die Arbeitslosigkeit ist im März um fast 51 Prozent gegenüber dem März 2019 angestiegen. Mit Ende März gab es 78.440 Arbeitslose in Niederösterreich. Wie sind diese Zahlen im Vergleich zu früheren Krisen einzuordnen?

Sven Hergovich: Sowohl was Dauer als auch Höhe des Anstiegs der Arbeitslosigkeit angeht, handelt es sich um das Dramatischste, was wir bisher in der Zweiten Republik erlebt haben.

Welche Branchen sind denn besonders stark betroffen?

Hergovich: Besonders stark trifft es die Gastronomie und den Tourismus, auch den Bau. Von der Corona-Krise ist in Niederösterreich so gut wie kein Wirtschaftsbereich verschont geblieben. Hinzu kommt, dass die Saison in bestimmten Bereichen früher zu Ende ging und zugleich in anderen Bereichen nicht starten kann.

Kann man jetzt schon abschätzen, wie lange der Arbeitsmarkt brauchen wird, um sich von dieser Krise vollständig zu erholen?

Hergovich: Aus den Krisen der vergangenen 40 Jahre kann man zwei Ableitungen ziehen. Erstens: Jede Krise endet irgendwann, dann sinkt auch die Arbeitslosigkeit kräftig. Und: Nach jeder Krise ist das Niveau der Arbeitslosigkeit höher als vorher. Aber je länger die Krise andauert, desto bleibender sind leider auch die negativen Effekte. Deswegen ist es jetzt so wichtig, in Präventionsmaßnahmen wie Kurzarbeit zu investieren: Abgesehen vom menschlichen Leid erspart man sich dadurch auch ökonomisch sehr viel. Die Kurzarbeit hat zur Zeit der Finanzkrise in Österreich und Deutschland vieles abgefangen. Sie wird auch diesmal wieder eine große Rolle spielen. Jetzt ist aber die Dimension eine noch viel größere als in der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009.

Wie verhalten sich denn die Menschen, die sich an das AMS wenden – sind sie ungeduldig?

Hergovich: Wir erleben die Sorgen der Menschen – der Jobsuchenden wie der Unternehmen – hautnah. Zur gesundheitlichen Bedrohung kommt die existenzielle. Wir haben großes Verständnis dafür und tun unser Möglichstes in unserer Rolle als größter Existenzsicherer des Landes. Worum ich aber bitte: Nicht wegen des gleichen Anliegens mehrmals anrufen. Dadurch verzögert sich vieles. Zum Teil bekommen wir bis zu 40 Mails zu demselben Thema.

Wie hat sich die Arbeitslosigkeit in den ersten Apriltagen entwickelt?

Hergovich: Wir beobachten weiter ein Ansteigen, aber nicht mehr so stark wie vor zehn Tagen.