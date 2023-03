Gesucht: Nachfolge für Sven Hergovich

Werbung

Nach der historischen Schlappe der SPÖ Niederösterreich bei der NÖ-Landtagswahl übernahm der gebürtige Korneuburger Sven Hergovich am 30. Jänner, einen Tag nach der Wahl, als jüngster Chef in der Geschichte der Sozialdemokratie NÖ, das Kommando in der Partei. Bis dahin hatte der 34-Jährige als „Herr der Arbeitslosen“ die Geschicke des Arbeitsmarktservice Niederösterreich geführt, mit dem Land NÖ Arbeitsinitiativen und Förderprogramme geschmiedet und Projekte wie „MAGMA“ für Ex-Langzeitarbeitslose in Gramatneusiedl oder das erste Klimaausbildungszentrum Europas in Sigmundsherberg mitinitiiert.

Mit Herogvichs Wechsel in die NÖ-Landespolitik hat der Verwaltungsrat des AMS Österreich am 17. Februar die Funktion der „Landesgeschäftsführung des AMS NÖ“ neu ausgeschrieben. Bis einschließlich 20. März 2023 können sich qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten bewerben. „Um den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen, werden Frauen nachdrücklich zur Bewerbung eingeladen“, heißt es in der konkreten Jobausschreibung. Aktuelles Bruttogehalt für den Posten: 10.959,27 Euro.

„Das Präsidium des Verwaltungsrats des AMS wird in der 13. Kalenderwoche (ab 27. März, Anmerkung) tagen, die Bewerbungen sichten, eine Vorausauswahl möglicher geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten treffen und diese zu einem Hearing des Verwaltungsrates einladen“, sagt Marius Wilk, Büroleiter des AMS Vorstand Österreich, gegenüber der NÖN. Wieviele Bewerberinnen und Bewerber es bis dato gibt, wollte Wilk wegen „des laufenden Verfahrens“ nicht sagen.



Der Verwaltungsrat werde sich jedenfalls für die bestgeeignete Person auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen entscheiden, heißt es. Der Aufgabenbereich einer AMS-Landesgeschäftsführung ist gemäß § 16 Abs. 2 Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) jedenfalls klar gesetzlich geregelt: Von „Führung der laufenden Geschäfte der Landesorganisation“ über „Konzipierung von regionalen Programmen und Schwerpunkten“ bis hin zu „Erstellung von regional angepassten Schulungsplänen“.

Welche persönlichen Anforderungen, Ausbildungen und beruflichen Erfahrungen Bewerberinnen und Bewerber darüberhinaus mitbringen sollen, steht detailiert in der Stellenausschreibung des AMS Österreichs. Unter den offiziellen AMS Stellenausschreibungen auf der Website wird die Ausschreibung der Landesgeschäftsführung NÖ jedenfalls seit ein paar Tagen nicht mehr gelistet.

Mitte bzw. Ende April wird das Präsidium des AMS Verwaltungsrates eine Entscheidung über die Nachfolge treffen. Die neue Landesgeschäftsführung soll ab 1. Mai das Amt antreten. Interimistisch leitet die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Sandra Kern bis dahin die Geschäfte des AMS Niederösterreich.