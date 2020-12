Sven Hergovich, Geschäftsführer des AMS NÖ Hergovic

Die dritte überarbeitete Fassung der Kurzarbeitsrichtlinie, die "Corona-Kurzarbeit Phase 3", wird in Kürze im Detail vorliegen. Sah die erste Version ein Abgelten der Ausfallsstunden durch die Kurzarbeitsbeihilfe in der Höhe von maximal 70 Prozent vor, so können diese Ausfallstunden für bestimmte Branchen in der Zeit des Lockdowns voraussichtlich sogar bis zu 100 Prozent betragen, heißt es in einer Aussendung des AMS NÖ.

„Für den gesamten Durchrechnungszeitraum, für den die Kurzarbeit beantragt wird, werden zwischen 70% und 90% des Arbeitsausfalls durch die Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt“, sagt Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des AMS NÖ.

Voraussetzung dafür sei natürlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zur Kündigung angemeldet werden. "Das ist das Ziel der Kurzarbeit: Die Arbeitsplätze dürfen nicht verloren gehen, damit die Unternehmen nach dem Corona-Lockdown wieder durchstarten können und zugleich möglichst wenig Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von Arbeitslosigkeit betroffen werden", so Hergovich.

Rund 62.500 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind aktuell in Kurzarbeit. "Zum Höhepunkt der Krise im April haben wir rund 200.000 Beschäftigungsverhältnisse mit der Kurzarbeit gesichert. Das zeigt, dass das Instrument sehr gut greift und es uns wirklich geholfen hat, viele Unternehmen und Arbeitsplätze durch die Krise hindurch zu retten", betont Hergovich.

Seit November Lockdown deutlich mehr Anträge

Während im Oktober der Zulauf zur Kurzarbeit durch die NÖ-Betriebe überschaubar war, hat dieser mit dem Einsetzen des Lockdowns Anfang November deutlich zugenommen.

5.849 Kurzarbeit-Anträge sind beim AMS-NÖ seit 1. Oktober eingegangen.

4.127 dieser Anträge wurden bereits bewilligt.

Etwa 62.500 NÖ-Beschäftigte befinden sich aktuell in Kurzarbeit.

Die Beschäftigten in Kurzarbeit arbeiten in 5.359 Unternehmen, überwiegend in Restaurants, Gaststätten und Imbissstuben (20,2%), gefolgt von Hotels und Pensionen (6,3%) und Frisör- und Kosmetiksalons (5,3%).

Schulungskostenbeihilfe als neue AMS-Hilfe

Mit der neuen Kurzarbeit können die Betriebe seit Anfang Oktober auch eine Schulungskostenbeihilfe für Beschäftigte während der Kurzarbeit beantragen. Von diesem Angebot haben bis dato nur 43 Betriebe in Niederösterreich Gebrauch gemacht.

Das Team des AMS NÖ hat sich auf die Bearbeitung der Kurzarbeit der Phase III bestmöglich vorbereitet. „Täglich treffen mehrere hundert Anträge ein. Eine sorgfältige Prüfung und rasche Bearbeitung ist das zentrale Anliegen. Die laufenden Änderungen werden bei unseren Prüfungen berücksichtigt und einbezogen, sobald sie rechtliche Verbindlichkeit haben“, sagt Hergovich.

