AMS: Nur geringfügig mehr Jobsuchende

Am ersten Lockdown-Tag ist die Zahl der Arbeitslosen mit 42.416 Personen um 1,84 Prozent im Vergleich zum Montag der Vorwoche gestiegen, informiert das AMS Niederösterreich mit seinen 22 Geschäftsstellen in Niederösterreich. Österreichweit sind 277.508 Personen arbeitslos. Das ist ein Anstieg von 2,1 Prozent.

„Bereits im vergangenem Jahr hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem AMS NÖ und den Sozialpartnern Programme entwickelt und Maßnahmen geschnürt, die auch in diesem Lockdown eine zuverlässige Unterstützung sein werden“, sagt Eichtinger. Er sieht in der Kurzarbeit ein "bewährtes Instrument" das in Krisenzeiten punktgenau" unterstützen kann.

Existenzsicherung und Kurzarbeit

Das AMS NÖ habe sich auf vermehrten Kunden und Kundinnen-Andrang vorbereitet, heißt es in einer Aussendung. „Existenzsicherung von Personen, die nun durch den neuerlichen Lockdown ihren Arbeitsplatz verlieren und die Unterstützung der Betriebe mit der Kurzarbeit stehen im Fokus“, sagt Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

Niederösterreichweit waren seit Beginn der Phase 5 (1.Juli) 27.279 Personen in Kurzarbeit. Gegenüber Monatsbeginn (2. November) ist damit die Zahl der Kurzarbeitenden in NÖ um knapp 1.000 Personen gestiegen. „Wir verzeichnen derzeit viele Anfragen von Betrieben, einige haben bereits Kurzarbeitsprojekte laufen. Unternehmen, die nun in Kurzarbeit neu beantragen möchten, können das auch 14 Tage rückwirkend tun“, sagt Hergovich.

AMS-Stellen sind offen und erreichbar

Das AMS NÖ hat sich über das Wochenende auf diesen Lockdown gründlich vorbereitet: Die Geschäftsstellen sind sowohl vor Ort, als auch elektronisch oder telefonisch erreichbar. Rasche Antragsbearbeitung hat jetzt Vorrang. Es wird ein erweitertes Kurzarbeitsteam zusammengestellt, um die neuen Anträge zügig bearbeiten zu können. „Wir rechnen mit sehr vielen Anträgen und bitten schon jetzt um Geduld und gute Kooperation bei der Abwicklung der Projekte“, so Sven Hergovich.

Links

AMS Niederösterreich