„Es war ein sehr gutes Jahr für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich“, bilanziert der für Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger (VP) gemeinsam mit AMS NÖ-Chef Sven Hergovich. Das Jahr sei geprägt gewesen von sinkenden Arbeitslosen- und steigenden Beschäftigungszahlen. Das belegen auch die Zahlen: 2018 gelang der stärkste Abbau der Arbeitslosigkeit seit 18 Jahren, nämlich mit einem Minus von zehn Prozent.

2019 starten AMS NÖ und Land eine gemeinsame Lehrlingsoffensive, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Es sei die größte Lehrlingsoffensive, die es je in Niederösterreich gegeben hat, so Eichtinger. Investiert werden in diese Offensive 46 Millionen Euro, die von AMS, Land und dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Mit dieser Initiative wird allen Menschen in Niederösterreich bis 25 Jahre, die länger als drei Monate beim AMS NÖ arbeitslos gemeldet sind, ein Lehr- oder Ausbildungsplatz garantiert.

AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich geht für das erste Halbjahr des kommenden Jahres für weiteres positives Wirtschaftswachstum und sinkender Arbeitslosigkeit aus. „Wir wollen die wirtschaftliche Entwicklung so nutzen, dass möglichst viele Niederösterreicher davon profitieren“, so Hergovich.