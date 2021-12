Großer Sprung ins Arbeitsleben: Dreifachmutter schaffte Wiedereinstieg

Als Abir Hana vor fünf Jahren ihre Jobsuche beginnt, ist sie alleinerziehende Mutter von drei Söhnen. Sie steht vor der Herausforderung, ihre Familie finanziell zu versorgen.

Als sie zum AMS Niederösterreich geht, hat die derzeit in Groß-Enzersdorf wohnende Dame nur einen Hauptschulabschluss vorzuweisen. Zuvor war sie als Kellnerin und Küchenhilfe in einer Bäckerei tätig. Ursprünglich kommt sie aus Syrien, seit circa 17 Jahren lebt sie in Österreich.

„Punktgenaue Qualifizierung“: Top begleitet

Bei der AMS-Beratung sticht ihr sofort die Ausbildung im Bereich Optik ins Auge. Eine schwierige Ausbildung, trotzdem stellt sich Frau Hana der Herausforderung. „Ich wollte etwas in meinem Leben erreichen, mit drei Kindern hat man auch eine große Verantwortung“, erinnert sie sich.

Zusätzlich zur Betreuung vom Arbeitsmarktservice wurde sie dabei vom Verein „Frauen für Frauen“ unterstützt. Seit über 30 Jahren unterstützt dieser Frauen im Weinviertel mit (Beratungs-) Angeboten, auch im Rahmen von AMS-Projekten. Er gibt, wie bei Frau Hana, Hilfe bei der Kinderbetreuung oder unterstützt die Eingliederung in männerdominierte Bereiche.

Im Rahmen des Projekts „Punktgenaue Qualifizierung“ des AMS wurde die junge Frau während ihrer zweijährigen Ausbildungsphase begleitet.

Das Programm ist speziell auf Frauen zugeschnitten, die in handwerklich-technischen Berufen Fuß fassen wollen. Niederösterreichweit nehmen aktuell über 300 Frauen teil. Rund drei Viertel aller Frauen, welche die Ausbildung in diesem Jahr abgeschlossen haben, konnten ihre Arbeit unmittelbar beginnen.

Vorbild ist Kollegin mit Migrationshintergrund

Auch Frau Hana war vor einigen Jahren eine der erfolgreichen Absolventinnen des Programms. „Ich habe viele Schwierigkeiten gehabt, der Weg war anstrengend. Jetzt bin ich jedoch stolz auf mich.“

Die Fachgespräche waren eine große Hilfe für sie, als Vorteile erwiesen sich ihr einwandfreies Deutsch und ihre Kenntnisse in Arabisch und Aramäisch.

Mittlerweile steht sie voll im Berufsleben, seit dem Abschluss ihrer Ausbildung vor zwei Jahren ist sie bei der Firma Hartlauer in einer Filiale im 22. Bezirk in Wien als Optikerin beschäftigt. „Ich bin so dankbar für diese Chance, die sich mir hier geboten hat“, erzählt die junge Frau, die vor allem eine Kollegin mit Migrationshintergrund als Vorbild, aber auch ihre Stütze sieht.

Ihr Arbeitgeber erkennt ihre Bemühungen: „Frau Hana war von Anfang an engagiert, aber man hat gemerkt, wie sie immer besser und selbstsicherer geworden ist“, bestätigt Filialleiter Andreas Awart.

Trotz schwierigen Startbedingungen schaffte die junge Frau den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, sie ist glücklich mit ihrer Jobsituation: „Ich freue mich jeden Tag, in die Arbeit gehen zu können.“