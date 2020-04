Der AMS-Algorithmus stuft Jobsuchende anhand verschiedener Merkmale wie Alter oder Ausbildung in drei Kategorien ein, nämlich hohe, mittlere und niedrige Arbeitsmarktchancen.

Ziel der Einführung des Algorithmus ist eine raschere und effizientere Vermittlung der beim AMS vorgemerkten Arbeitssuchenden. Nach der Einstufung in die drei Kategorien soll sich die Intensität der Förderung der Personen durch das AMS ergeben – jene mit niedrigen Arbeitsmarktchancen würden demnach intensiver betreut. Aufgrund dieser Kategorisierung stand der AMS-Algorithmus in der Kritik etwa von Behindertenverbänden, wie in den vergangenen Monaten diversen Medienberichten zu entnehmen war.

Die Einführung des Algorithmus wird jetzt jedenfalls auf den 1. Jänner 2021 verschoben, wie AMS-Österreich-Sprecherin Beate Sprenger Informationen der NÖN bestätigt. Die Verschiebung sei der Corona-Pandemie geschuldet – immerhin hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS entsprechend auf die Arbeit mit dem Algorithmus eingeschult werden sollen. Aufgrund der verschärften Bedingungen rund um die Pandemie sei dies aktuell nicht möglich gewesen, so Sprenger – die Schulungen sind verschoben.