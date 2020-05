Im Vergleich zum Monatsbeginn sei damit die Zahl der Jobsuchenden im Bundesland (per Montag, Anm.) um 3.884 oder 4,8 Prozent zurückgegangen, teilte das AMS mit.

"Der Arbeitsmarkt kommt wieder in Bewegung. Das ist ein gutes Zeichen, aber es wird noch lange dauern, bis es zu einer deutlichen Entlastung kommt", betonte Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Binnen einer Woche sei die Arbeitslosigkeit vor allem am Bau (minus 15,3 Prozent oder 977 Personen), im Dienstleistungsbereich, hier vor allem bei Leasern (minus 4,7 Prozent oder 580 Personen) oder im Handel (minus vier Prozent oder 542 Personen) gesunken.

Wie brisant die Lage am niederösterreichischen Arbeitsmarkt ist, macht laut AMS der Vergleich der aktuellen Daten mit 15. März, also dem Beginn des Corona-Shutdowns, sehr deutlich. Gegenüber damals seien noch immer um 22.856 Personen mehr arbeitslos, was einem Plus von 42,8 Prozent entspricht.

Per Wochenbeginn war beim AMS NÖ 18.170 Kurzarbeitsanträge eingegangen, 17.402 Anträge wurden genehmigt. Aktuell sind in Niederösterreich 221.792 Beschäftigte in Kurzarbeit.