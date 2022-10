Andreas Freistetter erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt

Werbung

Der Eichgrabner Andreas Freistetter, amtierender Präsident der NÖ-Landarbeiterkammer, ist beim Österreichischen Landarbeiterkammertages (ÖLAKT) zum Vorsitzenden des ÖLAKT wiedergewählt worden. Der ÖLAKT ist die bundesweite Dachorganisation aller Landarbeiterkammern in Österreich und vertritt die Interessen von insgesamt 100.000 unselbständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft in Österreich. „Ich freue mich über das Votum der Delegierten und versichere, dass wir die mehr als 100.000 Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft weiterhin erfolgreich vertreten werden“, sagte Freistetter nach seiner Wiederwahl.

Der 54-jährige arbeitet als Angestellter in der Unternehmenszentrale der Österreichischen Bundesforsten in Purkersdorf, ist seit Dezember 2005 Präsident der NÖ Landarbeiterkammer und hat den Vorsitz am ÖLAKT nunmehr seit 2018 inne.

Als seine Stellvertreter und Teil des Präsidiums fungieren Eduard Zentner, Präsident der LAK Steiermark, Andreas Gleirscher, Präsident der LAK Tirol, und Alexander Rachoi, Vize-Präsident der LAK Kärnten.

Neues Gesetz sorgt für Rechtssicherheit

Mit der Einführung des Landarbeitsgesetz 2021 gelang dem ÖLAKT ein Meilenstein für die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft, heißt es in einer Aussendung. Damals wurden die verschiedenen Landarbeitsordnungen der Länder in ein Bundesgesetz zusammengeführt. Nun sollen mit dem Land und Forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz (LF-BAG) auch die verschiedenen Ausbildungsordnungen der Länder zusammengeführt werden. „Mit dem LF-BAG werden unsere Lehrlinge endlich ein einheitliches und bundesweit gültiges Gesetz für ihre Ausbildung erhalten. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Rechtssicherheit und fördert die schon hohe Qualität unserer Lehrlingsausbildung“, sagt Freistetter.

Herausforderung: Mangel an Arbeitskräften

Das bisherige Jahr 2022 war neben der Teuerung vor allem durch den Mangel an Arbeitskräften geprägt. „Wir benötigen große Arbeitgeberzusammenschlüsse, sodass Betriebe sich über Bezirksgrenzen hinweg verbinden können, um Arbeitskräfte sinnvoll beschäftigen zu können und die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern!“, sagt Andreas Gleirscher, stv. Vorsitzender im ÖLAKT-Präsidium. Auch sein Kollege Eduard Zentner sieht große Arbeitgeberzusammenschlüsse als Chance für die Branche: „Dadurch können mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Ganzjahresbeschäftigung angeboten und dadurch die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft deutlich erhöht werden.“

Land- und forstwirtschaftliche Energie gegen Energiekrise

Die Kosten für Energie stiegen im dritten Quartal 2022 in "empfindliche Höhen". Aufgrund der fortgesetzten Kriegshandlungen in der Ukraine verschärfte sich die Situation zunehmend und die Abhängigkeit Österreichs von ausländischer Energieerzeugung werde immer deutlicher.

Der ÖLAKT strebe daher eine Erhöhung der Grenze von vier Megawatt für land- und forstwirtschaftliche Energieerzeugungsanlagen aus Biomasse an. „Die Teuerung hat auch viele unserer Mitglieder erheblich getroffen. Wir brauchen die Erhöhung der MW-Grenze, um nachhaltig und regional Energie in Österreich erzeugen zu können, den sich unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch leisten können!“, fordert Alexander Rachoi.

Man begrüße jedenfalls die Initiative des EU-Parlaments betreffend einer Sonderbesteuerung von außerordentlichen Gewinnen von Energieunternehmen und fordert eine Entkoppelung der Marktpreisfindung von Strom und Gas - heißt es in einer Presseaussendung.