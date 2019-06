Die am Jahresanfang gestartete niederösterreichische Lehrlingsoffensive ist bisher von 4.225 Jugendlichen genutzt worden. Rund 700 davon haben einer Aussendung zufolge bereits einen Job gefunden. An der Initiative, in die seitens des Landes, des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich sowie des Europäischen Sozialfonds in Summe 46,1 Mio. Euro fließen, nehmen derzeit 2.650 Personen teil.

Die Aktion besteht mit der überbetrieblichen Lehrausbildung, den Jugendbildungszentren und "Auf zum Lehrabschluss" aus drei Programmen. Neben den exakt 705 Arbeitsaufnahmen - laut Aussendung 45 Prozent all jener Personen, die die Offensive regulär beendet haben - sind 282 junge Menschen in Vorbereitung auf den Pflichtschulabschluss oder haben diesen bereits absolviert.

Weitere 151 Teilnehmer haben die Lehrabschlussprüfung erfolgreich hinter sich gebracht. Einstiege in die Programme sind über Vermittlung der AMS-Geschäftsstellen noch möglich, wurde betont.

Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) sprach von einer "überaus positiven" Halbzeitbilanz der Aktion: "Die Lehrlingsoffensive ist ein erfolgreiches Ausbildungsprogramm, das punktgenau bei den Jugendlichen ankommt und hilft." AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich verwies hinsichtlich der Initiative auf die Arbeitslosenquote für junge Menschen im Bundesland, die sich Ende Mai mit 5,1 Prozent auf einem Rekordtief befunden habe.