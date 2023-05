Anteile ändern sich Milchgenossenschaft NÖ hält in Zukunft 35 Prozent an der NÖM AG

Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien, und MGN Obmann Martin Steiner. Foto: NÖM AG

D ie Raiffeisen-Holding NÖ-Wien vertieft die strategische Partnerschaft mit der Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN). Konkret werden 10 Prozent der NÖM-Anteile der Niederösterreichischen Milch Holding, einem Tochterunternehmen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, an die MGN veräußert. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hält also in Zukunft 65 Prozent an der NÖM AG, die MGN 35 Prozent.