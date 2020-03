Grundsätzlich gilt: „Der Vertrag bleibt auf jeden Fall aufrecht“, erklärt Konsumentenberaterin Sandra Nowak von der Arbeiterkammer Niederösterreich.

„Man kann aus dem Vertrag also nicht einfach aussteigen. Wenn ich einen Vertrag habe, dann kann für den Zeitraum, in dem das Studio geschlossen hat, die Leistung nicht erbracht werden. Das Unternehmen trägt in dem Fall die Preisgefahr – es bekommt kein Geld, ich als Endverbraucher habe die Leistungsgefahr – ich kann das Angebot nicht nützen. So sieht es rechtlich aus“, erklärt Nowak.

Sie appelliert an Konsumentinnen und Konsumenten den persönlichen Kontakt mit dem Studio zu suchen. „Momentan herrscht natürlich eine Ausnahmesituation. Im persönlichen Gespräch mit dem Studio kann man eine Lösung finden, etwa, dass die Zeit der Schließung im Vertrag hinten drangehängt wird.“

Der Schwerpunkt der Anfragen, die aktuell die Konsumentenberaterinnen und –berater der Arbeiterkammer NÖ erreichen, liegt nach wie vor auf dem Thema Reisen.