Vom Zweitberuf zur Berufung

Dass sie einmal auf der Bühne der Wiener Staatsoper stehen oder Teil von bekannten TV-Produktionen sein würde, hätte sich Sabine Wolfinger während ihres Berufslebens als Bankangestellte wohl nie gedacht. Die 62-Jährige aus Obritzberg (Bezirk St. Pölten-Land) ist kurz vor Pensionsantritt durch Zufall auf die Komparserie gestoßen und ist seitdem mehrmals im Monat bei TV-Aufzeichnungen mit dabei. „Im Gegensatz zu den Statistinnen und Statisten ist man als Komparsin mehr in Bewegung. Man geht herum, spielt einen Restaurant-Gast oder sagt ab und zu ein paar Sätze“, erklärt die Niederösterreicherin.

So war die Pensionistin unter anderem schon bei Krimi-Aufzeichnungen mit Harald Krassnitzer, der Staatsopernaufführung „Wozzeck“ sowie, als besonderes Highlight, dem Dreh der HBO-Serie „The Regime“ mit Hollywood-Star Kate Winslet mit dabei. „Von meinem Beruf als Bankangestellte kenne ich es, jeden Tag das Gleiche zu machen. Als Komparsin bietet jeder Tag etwas Neues. Man lernt neue Orte und neue Menschen kennen und bekommt viele spannende Einblicke“, schildert Wolfinger.

Notwendiges Gehalt oder „bezahltes Hobby“

Für die am Filmset verbrachte Zeit erhält man eine Aufwandsentschädigung. „Es ist kein richtiges Gehalt und je nach Art des Drehs unterschiedlich viel. Für mich ist es eher ein bezahltes Hobby als ein Beruf“, sagt Wolfinger.

Viele Pensionistinnen und Pensionisten profitieren allerdings sehr wohl von ihrem Zuverdienst neben ihrer Pension. Dabei gibt es aber einiges zu beachten, wie der AK-Experte Michael Obermeier erklärt: „Befindet man sich in der normalen Alterspension, darf man so viel dazuverdienen wie man will“, so der Experte. Alle Zuverdienste werden allerdings, gemeinsam mit der Pension, in die jährliche Steuerberechnung miteinbezogen. „Hat man die Pension frühzeitig angetreten, ist es wichtig, nicht über die Geringfügigkeitsgrenze von 500,91 Euro zu kommen“, fügt Obermeier hinzu. Passiert dies doch, fällt die gesamte Pension für den Monat weg. Und das kann für Menschen, deren Pension generell nicht so hoch ist, zur Herausforderung werden.

Kathrin Rauscher bäckt für die Gäste in der Wiener "Vollpension". Foto: Mark Glassner

Das weiß auch die 66-jährige Kathrin Rauscher aus Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). „Ich bin alleinstehend und habe, weil ich einige Jahre meine kranke Mutter gepflegt habe, in meinem gelernten Beruf als Krankenschwester nicht so viele Dienstjahre. Meine Lebenserhaltungskosten muss ich trotz nicht so hoher Pension decken können. Da hilft mir mein jetziger Zuverdienst, nicht in die Altersarmut zu rutschen“, erzählt Rauscher.

Die Pensionistin arbeitet seit mittlerweile sechs Jahren zweimal pro Woche im Wiener Generationencafé „Vollpension“. Dort arbeiten Jung und Alt intensiv zusammen. Die „Backomas“ und „Backopas“ verwöhnen die Gäste mit hausgemachten Kuchen und Torten „wie bei Oma“. „Dadurch, dass ich im Café immer beschäftigt und gefordert bin, spüre ich das Altern weniger. Ich fühle mich, auch durch die Zusammenarbeit mit vielen jungen Menschen, noch immer frisch und dynamisch“, schwärmt Rauscher.

Brigitta Ibalegbe arbeitet seit über 20 Jahren als Leihoma. Foto: NOEN,privat

Auch die 73-jährige Brigitta Ibalegbe aus St. Pölten profitiert von der ständigen Beschäftigung. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als „Leihoma“ beim Familienverband der Diözese St. Pölten und weiß: „Mir tut es gut, Zeit mit Kindern zu verbringen und mit ihnen immer wieder neue Dinge zu unternehmen. Viele Kinder, die ich betreut habe, waren bzw. sind für mich wie meine eigenen Enkeln.“