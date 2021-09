Für die Eltern der knapp 17.000 SchülerInnen in Niederösterreich ist die Anschaffung von benötigtem Schulmaterial ein starker jährlicher Kostentreiber. Laut einer Arbeiterkammer-Schulkostenstudie wurden im Durchschnitt 2.215 Euro für den Schulbesuch im Schuljahr 2020/2021 ausgegeben. Dies macht in Familien mit einem Monatseinkommen unter 2.000 Euro sogar 12 Prozent aus.

Hauptkostenpunkt seien die EDV-Anschaffungen wie Computer und Drucker, gefolgt von allgemeinen und fachspezifischem Schulmaterial, erklärt AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Für den Schulbesuch ihrer Kinder greifen Eltern tief in die Tasche. Daher braucht es spürbare Entlastungen“, so Wieser.

73 Prozent der Eltern gaben in der Studie an, sich von der Politik bei dieser Herausforderung im Stich gelassen zu fühlen. Die AK NÖ fordert unter anderem eine Bonuszahlung im Rahmen der Familienbeihilfe pro Schulkind, eine spürbare Erhöhung der SchülerInnenbeihilfe und die kostenlose Ganztagsschule für jedes Kind in Wohnumgebung. Unterstützung bietet die AK zusätzlich in Form des Lernhilfe-Bonus zur Förderung von Kursbesuchen an, sowie durch die AK NÖ-Konsumentenberatung, welche die Preise von Schulartikeln erhebt.