Jedes Jahr am 15. November, so die Arbeiterkammer Niederösterreich, ist das Service-Entgelt für die E-Card fällig. Für 2019 wird durch den Dienstgeber von jedem Beschäftigten eine Gebühr in Höhe von 11,70 Euro eingehoben. Dabei gilt: Wer zwei Jobs hat, bezahlt doppelt.

Aber: Das zu viel bezahlte Geld kann zurückgefordert werden, dafür muss allerdings ein Antrag bei der Gebietskrankenkasse gestellt werden. Daher rät AK Niederösterreich-Präsident Wieser dazu, die Rückerstattung zu beantragen.

Antrag auf Rückerstattung stellen

AK Niederösterreich-Sozialrechtsexperte Josef Fraunbaum: „Es ist immer empfehlenswert, sich den Lohnzettel genau anzusehen. Bei der November-Abrechnung kann diese Kontrolle sogar bares Geld bringen, wenn man mehrere Jobs ausübt und einen Antrag auf Rückerstattung der zu viel gezahlten Gebühr stellt.“

Das Formular für den Rückerstattungsantrag an den Krankenversicherungsträger steht auf der Homepage der AK Niederösterreich zum Download zur Verfügung unter noe.arbeiterkammer.at/krankheit