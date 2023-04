Arbeitskräfte werden weiterhin dringend gesucht

Werbung

39.763 Menschen waren Ende März beim AMS in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 4,9 Prozent beziehungsweise 2.065 Personen. Das ist österreichweit der stärkste relative Rückgang (Österreich: minus 0,9 Prozent).

“Trotz der wirtschaftlichen Schwäche und massiven Teuerung in den letzten Monaten hat sich der Arbeitsmarkt in Niederösterreich im ersten Quartal des Jahres 2023 gut entwickelt: Die Arbeitslosigkeit konnte um 6,7 Prozent gesenkt werden”. Arbeitsmarktlandesrätin Susanne Rosenkranz

Der Bestand an unselbstständig Beschäftigten liegt in Niederösterreich aktuell bei 654.000 Personen, davon 291.000 Frauen (plus 1,4 Prozent) und 363.000 Männer (plus 0,8 Prozent).

Jugendarbeitslosigkeit hat leicht zugenommen

Sowohl Frauen als auch Männer, Personen im Haupterwerbsalter und auch der Großteil der älteren Arbeitskräfte ab 50 profitieren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen hat von einem niedrigen Niveau aus im Vergleich zum Vorjahr mit 319 Personen oder 10,0 Prozent leicht zugenommen.

Der Rückgang betrifft alle maßgeblichen niederösterreichischen Branchen. Im Handel (minus 601 Personen) und im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (minus 387) fällt die Arbeitslosigkeit deutlicher geringer aus. Der drittstärkste Rückgang gegenüber März 2022 ergibt sich in der Warenproduktion (minus 226), gefolgt vom Bereich der Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung (minus 200) sowie der öffentlichen Verwaltung (minus 168).

“Die Stellenbesetzung konnte in den ersten drei Monaten um 9,9 Prozent gesteigert werden. Im heurigen Jahr haben die Beraterinnen und Berater des AMS Niederösterreich den Arbeitsuchenden Kundinnen und Kunden bereits 193.672 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt 27.572 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden”. AMS NÖ-Vizechefin Sandra Kern

Im Bezirksvergleich sind die niederösterreichischen Bezirke Hollabrunn (minus 13,2 Prozent), Baden (minus 10,9 Prozent) und Korneuburg minus 9,3 Prozent) Spitzenreiter beim Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt große Herausforderung

12,7 Prozent aller arbeitslosen Personen in Niederösterreich suchen bereits ein Jahr oder länger einen Job. Das sind in Summe 5.031 Personen. Diese Zahl ist so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014.