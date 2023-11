Arbeitslosigkeit in NÖ steigt weiter leicht an

38.183 Personen waren Ende Oktober 2023 beim AMS Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen im Land um 5,6 Prozent angestiegen. Zählt man die Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit, befinden sich mit Ende Oktober 47.109 Personen auf Jobsuche oder besuchen eine Schulung. Dieser Wert ist gegenüber dem Vergleichswert aus dem Vorjahr um 5,1 Prozent angestiegen. Im Bundesdurchschnitt ist der Wert der Arbeitslosen (ohne Schulungsteilnehmer) im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gestiegen.

Die Arbeitslosenquote in NÖ beträgt derzeit 5,4 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Österreichweit liegt sie bei 6,3 Prozent. Rund 663.000 Landsleute, genauer gesagt 294.000 Frauen und 369.000 Männer, sind unselbstständig erwerbstätig. Der NÖ Arbeitsmarkt zeige sich in Anbetracht der schrumpfenden Wirtschaft im ganzen Land robust, weiß Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). „Insgesamt wird für unser Bundesland trotz der wirtschaftlichen Rezession eine Steigerung der unselbstständigen Beschäftigung sowie ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt in der Höhe von einem halben Prozent prognostiziert“, sagt die Landesrätin.

Langzeitarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit bei Älteren geht zurück

4.687 der arbeitssuchenden Personen sind bereits ein Jahr oder länger auf der Suche nach einer Anstellung. Das sind 12,3 Prozent aller Arbeitslosen und um 18,8 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres. Damit gehe die Langzeitarbeitslosigkeit bereits 26 Monate in Folge zurück. Bei den Frauen sei der Rückgang mit 25,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark.

AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern hält außerdem fest: „Im Gegensatz zur Gesamtarbeitslosigkeit ist die Arbeitslosigkeit der Generation 50 plus mit 0,9 Prozent zurückgegangen. Der demografische Wandel bildet sich deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile ist bereits mehr als jede Dritte von ihnen 50 Jahre und älter. Die Hälfte der Generation 50 plus hat gesundheitliche Probleme. Vor zehn Jahren war es nur ein Drittel“. Laut Kern müssen ältere Arbeitssuchende in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen Unternehmen in diese Richtung beim Recruiting zu sensibilisieren“, sagt Kern.

Viele Lehr- und Arbeitsstellen sind nicht besetzt, Jugendarbeitslosigkeit ist gestiegen

Ende Oktober waren beim AMS NÖ 16.340 freie Stellen gemeldet und somit um 16,8 Prozent weniger als im Vor- und Rekordjahr 2022. Der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) berichtet in seinem Stellenmonitor wiederum von knapp 32.900 offenen Stellen in Niederösterreich. Außerdem stehen sich beim AMS NÖ 1.535 sofort verfügbare freie Lehrstellen 1.132 Lehrstellensuchenden gegenüber. Die meisten Lehrlinge werden in den Bereichen Handel, Gastronomie sowie Elektroinstallation und -montage gesucht.

Gestiegen sei außerdem, auch wenn von einem geringen Niveau aus, die Jugendarbeitslosigkeit. Ende Oktober waren knapp 4.000 Jugendliche im Land, und somit 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr, ohne Job. Der überwiegende Teil (81 Prozent) der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. Knapp ein Fünftel ist zwischen 15 und 19 Jahre alt. Die erweiterte Jugendarbeitslosigkeit inklusive Schulungsbesuch und Lehrstellensuchenden liegt bei 8.746 und damit um 8,1 Prozent über dem Vorjahreswert. „Gründliche Information und Beratung sind die zentralen Schlüssel für eine erfolgreichen Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt“, betonen Rosenkranz und Kern. Betroffenen raten die beiden, das „vielfältige Beratungsangebot rund um die Berufswelt des AMS und der Sozialpartner in Niederösterreich nutzen“.