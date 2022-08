Arbeitslosigkeit war im Juli so niedrig wie zuletzt 2008

Werbung

Schon das 17. Monat in Folge ging die Arbeitslosigkeit im Juli 2022 in Niederösterreich zurück. Ende des Vormonats waren hierzulande 44.581 Personen auf Jobsuche. Die Arbeitslosigkeit lag damit bei 5,3 Prozent. Das sind um 16,9 Prozent weniger als im selben Monat des Vorjahres. Und der niedrigste Wert seit Jahren: Zuletzt war die Arbeitslosigkeit im Juli 2008 so gering. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Juli 2019 ging die Zahl der Arbeitssuchenden um 20,1 Prozent zurück. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist im Vergleich zu Juli 2019 um 3 Prozent gewachsen.

„Ziel unserer Politik ist es, Menschen beim Einstieg oder Wiedereinstig in den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zahlen belegen, dass die gemeinsamen Projekte mit dem AMS NÖ und den Sozialpartnern effektive Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit sind“, sagt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP).

Niederösterreichs Unternehmen weiterhin auf der Suche

Obwohl eine große Anzahl an Arbeitslosen eine Beschäftigung gefunden hat, gibt es so viele freie Stellen wie nie zuvor. Um alle Arbeitssuchenden Personen bei der Rekrutierung einzubeziehen, bieten Land und AMS, gemeinsam mit den Personalsuchenden Förderangebote. Darüber hinaus gibt es gerade weit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende. 1.532 Lehrstellen sind derzeit in Niederösterreich verfügbar.

Die Arbeitskräfteüberlassung, der Handel, die Warenproduktion, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Bereiche Verkehr und Lagerei bieten derzeit am meisten, nämlich insgesamt 3.584 offene Arbeitsplätze am Arbeitsmarkt an. Die größten Zuwächse an offenen Stellen verzeichnet die Arbeitskräfteüberlassung, dort werden 1.590 Personen gebraucht. Darauf folgt der Handel mit 876 offenen Stellen, die Warenproduktion mit 508 Personen. Das Gesundheits- und Sozialwesen sucht nach 349 neuen Beschäftigten, im Bereich Verkehr und Lagerei gibt es 261 offene Positionen. Im Bauwesen allerdings nimmt die Zahl der offenen Stellen ab, sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent gesunken.

Stärkster Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich

Die Zahlen von Juli belegen, dass knapp 3.000 Langzeitarbeitslose, 30,6 Prozent im Vergleich zu Juli 2019, ihren Weg in die Arbeitswelt gefunden haben. Damit verzeichnet Niederösterreich den größten Rückgang österreichweit in puncto Langzeitarbeitslose. „Trotzdem bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit mit 6.707 Personen auf einem hohen Niveau. Und wir wissen: je länger Menschen ohne Erwerbstätigkeit sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt. Wir setzen auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit und werden Job- und Unterstützungsangebote weiter forcieren, um langzeitarbeitslose Kunden und Kundinnen bei der schnellstmöglichen Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen“, sagt AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich.

Getrübte Aussichten für den Arbeitsmarkt

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) erklärte in einer Aussendung, dass sich der Arbeitsmarkt als sehr robust erwiese. Es sei aber davon auszugehen, dass "der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen den Arbeitsmarkt in zunehmendem Ausmaß negativ betreffen", erklärt Kocher.